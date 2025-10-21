Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Jornada 14 Apertura 2025

La Máquina del Cruz Azul vuelve a la acción en la Liga MX con la moral en lo más alto. Después de un triunfo clave ante el América en Ciudad Universitaria, el equipo de Nicolás Larcamón quiere extender su buena racha y acercarse al liderato general. Con un rendimiento sólido y apenas una derrota en todo el torneo, los celestes llegan a Aguascalientes con la mira puesta en seguir sumando de a tres.

El duelo ante Necaxa representa una nueva oportunidad para que Cruz Azul confirme su estatus como uno de los equipos más regulares del certamen. Los capitalinos acumulan 28 puntos y se ubican en el segundo lugar de la tabla, solo por detrás del Toluca, que lidera con 31. Un triunfo en el Estadio Victoria los acercaría aún más a la cima y consolidaría el proyecto de Larcamón, que empieza a dar resultados tanto en funcionamiento como en confianza.

El equipo cementero aterriza en Aguascalientes con la misma fórmula que le ha permitido escalar posiciones: equilibrio defensivo, presión alta y contundencia en el área rival. Con figuras como Ignacio Rivero y José Paradela, exjugador de Necaxa, en gran momento, Cruz Azul llega embalado y con la motivación a tope para mantener la buena inercia tras vencer al acérrimo rival.

Necaxa busca frenar su caída ante un rival encendido

En contraste, el panorama del Necaxa es muy distinto. El conjunto de Fernando Gago atraviesa una profunda crisis de resultados y llega a este compromiso con cuatro derrotas consecutivas. Desde la Jornada 9 no conoce la victoria, y su último triunfo fue por la mínima diferencia ante Puebla. La situación ha encendido las alarmas en Aguascalientes, donde la presión sobre el técnico argentino aumenta jornada tras jornada.

La goleada sufrida ante Tigres (5-3) en su visita más reciente dejó al descubierto las carencias defensivas del equipo. En total, Necaxa ha recibido 26 goles y solo ha marcado 14, una diferencia negativa que refleja su fragilidad en ambos costados del campo. Con apenas nueve unidades, producto de dos triunfos, tres empates y ocho derrotas, los Rayos se ubican en la penúltima posición de la tabla general.

Gago sabe que el margen de error se ha agotado. En casa, el objetivo será detener la sangría de goles y tratar de rescatar puntos ante un rival en gran forma. La tarea no es sencilla: Cruz Azul llega con solidez, ritmo de competencia y una plantilla que ha mostrado una identidad clara bajo el mando de Larcamón.