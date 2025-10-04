Querétaro vs Puebla EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 12

Continúa la Jornada 12 del Apertura 2025, en La Corregidora, los Gallos Blancos del Querétaro reciben al Puebla, en duelo de sotaneros, 17 y 18 de la tabla general respectivamente, los locales buscan afianzar su tercera victoria en el torneo.

Los dirigidos por Benjamín Mora son penúltimos y no ganan desde la Jornada 9, cuando se impusieron 2-0 de visita al Pachuca; en su partido más reciente terminó sucumbiendo en casa ante los Tigres con marcador de 0-2.

Gallos Blancos suman dos victorias en 11 juegos disputados; las únicas victorias que registran son: recientemente fue ante Pachuca y previamente había sacado la victoria en casa ante Atlético San Luis en la Jornada 6 con resultado final de 3-2.

Mientras tanto, el Puebla es último con apenas 5 puntos y registra una victoria, dicho triunfo lo registró en la Jornada 3 cuando recibieron a Santos Laguna y se quedaron con tres unidades gracias al solitario gol de Ricardo Marín en los minutos finales.

Los ‘Camoteros’ apenas han rescatado unidades en dos juegos más; el primero de ellos visitando a los Pumas donde no pudieron romper el cero y dividieron puntos en Ciudad Universitaria y la más reciente en la fecha 10, en el 2-2, ante los Tuzos del Pachuca.

En su más juego más reciente por los dirigidos por Hernán Cristante terminaron cayendo en casa ante las Chivas (0-2), un juego que terminó por ser reprogramado por lluvia intensa en la ciudad y terminó jugándose en un campo muy deteriorado.

Antecedentes

El juego más reciente en La Corregidora terminó con victoria de 2-0 para los Gallos Blancos del Querétaro, jugado en la Jornada 10 del Clausura 2025; Puebla no gana de visita desde la fecha 2 del Clausura 2023 cuando se impuso con el mismo marcador.