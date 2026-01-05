RÉCORD tuvo acceso a video completo y te contamos cómo se dio la trifulca en el Pumas vs Juárez

La polémica se desató tras un partido amistoso entre Pumas y Juárez en las instalaciones de Cantera. Tras una trifulca, la controversia se encendió, pues mientras que en Bravos señalaron “prepotencia” de Efraín Juárez, la postura dentro del Club Universidad Nacional es distinta. Además, un video revela lo que en realidad pasó en dicho juego.

Luego del conato, RÉCORD pudo tener acceso a un video en el que se demuestra que es lo que pasó en la polémica. Alrededor del minuto 60, una jugada en medio campo entre Adalberto Carrasquilla y un jugador de Juárez encendió los ánimos en la cancha. Tras una entrada fuerte de los dos futbolistas, ambos reclamaron dicha acción con una serie de palabras y algunos empujones.

Cantera l PumasMX

Jesús Murillo, el protagonista

Sin embargo, la trifulca mayor se desencadenó tras una intervención de Jesús Murillo. En el video al que RÉCORD tuvo acceso, se observa que el primero que intentar dar un ‘puñetazo’ es Murillo sobre Carrasquilla. Tras esto, el resto de jugadores intervinieron; unos para empujar a los rivales, mientras que los demás para tratar de separar el conflicto. Dentro de los que participaron en la trifulca estuvo Luis Pérez, auxiliar técnico de Efraín Juárez.

Sobre dicho asistente, RÉCORD pudo saber que sí intervino, pero fue para separar el conato de bronca. De igual manera, Efraín Juárez intentó calmar la situación que se desencadenó; sin embargo, fue el mismo entrenador mexicano junto con Pedro Caixinha, DT de Bravos, quienes determinaron que el encuentro amistoso no podía seguir, pues los ánimos ya estaban encendidos desde el primer tiempo.

Coco Carrasquilla l PumasMX

¿Prepotencia de Efraín Juárez?

Tras esto, los elementos del primer equipo y algunos canteranos de Pumas jugaron un interescuadras para terminar los 90 minutos que se querían jugar. Por otro lado, Bravos se quedó en la misma cancha, aunque un poco más apartados, para finalizar su actividad física. En este lapso, se generó otra controversia, pues en Juárez señalaron “prepotencia” de Efraín con esto.

Del lado de Bravos, fuentes dijeron a RÉCORD que el estratega mexicano los corrió de la cancha con “prepotencia”. Mientras tanto, en el Club Universidad Nacional mencionan que Efraín les ofreció terminar su actividad en la Cancha 1, la cual alberga los entrenamientos de Pumas Femenil; sin embargo, los elementos del equipo fronterizo no aceptaron.

Tras esto, ambos siguieron sus respectivas actividades. Al finalizar, los jugadores se bañaron en Cantera y comieron dentro de las mismas instalaciones. Por lo tanto, la versión que se manejó dentro de Bravos quedó con contradicciones, pues señalaron que Efraín Juárez los corrió.