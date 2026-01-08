Hace 10 años, así fue la captura definitiva de “El Chapo” Guzmán en Los Mochis

Han pasado 10 años desde la captura definitiva de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, como parte de la Operación Cisne Negro. El operativo puso fin a la fuga del líder del Cártel de Sinaloa, quien había escapado del penal del Altiplano en julio de 2015 a través de un túnel.

La acción comenzó durante la madrugada, alrededor de las 4:00 horas, cuando fuerzas federales ubicaron un domicilio en el fraccionamiento Las Palmas donde se presumía que Guzmán Loera se ocultaba. Elementos de la Marina y corporaciones federales cercaron la zona y dieron inicio al operativo, que derivó en un enfrentamiento armado.

La Operación Cisne Negro culminó la madrugada del 8 de enero de 2016 con la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa.

¿Cómo se desarrolló la Operación Cisne Negro?

Tras el intercambio de disparos, “El Chapo” logró huir momentáneamente a través del sistema de drenaje pluvial, acompañado de uno de sus colaboradores. Sin embargo, ambos emergieron horas después y fueron localizados en un motel cercano, donde fueron detenidos sin resistencia, alrededor de las 6:00 de la mañana.

El operativo fue desplegado por fuerzas federales tras meses de labores de inteligencia y seguimiento./ AP

Luego de su captura, Joaquín Guzmán fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la Ciudad de México y recluido nuevamente en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México, esta vez bajo medidas extremas de vigilancia para evitar otra fuga.

Meses después, en enero de 2017, el gobierno mexicano concretó su extradición a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio federal por cargos de narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

¿Dónde está preso “El Chapo” Guzmán y cómo es la cárcel donde cumple su condena?

Actualmente, Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple cadena perpetua más 30 años adicionales en la prisión ADX Florence, ubicada en el estado de Colorado, considerada la cárcel más segura de Estados Unidos y una de las más estrictas del mundo.

Tras un enfrentamiento, Guzmán Loera escapó por el drenaje antes de ser localizado en un motel cercano./ AP

ADX Florence es una prisión de máxima seguridad, conocida por su régimen de aislamiento extremo. Los internos pasan hasta 23 horas al día en celdas individuales, con contacto mínimo con otros reclusos, visitas muy limitadas y vigilancia constante. La instalación alberga a algunos de los criminales más peligrosos y de alto perfil del mundo.

A una década de la Operación Cisne Negro, la captura de “El Chapo” sigue siendo un referente clave en la historia reciente del combate al narcotráfico en México. Aunque su detención representó un golpe simbólico y operativo, también dejó al descubierto los retos estructurales en materia de seguridad, corrupción y cooperación internacional.