CFE 2026: ¿Por qué debes cambiar el nombre del recibo de luz? Evita problemas

Cambiar el nombre del recibo de luz de la CFE no solo es posible, sino necesario en muchos casos, y aunque algunos creen que es complicado o costoso, en realidad es un trámite gratuito y fácil… siempre que lleves los papeles correctos.

En 2026, la Comisión Federal de Electricidad permite actualizar la titularidad del recibo de luz en situaciones como fallecimiento del titular, divorcio, compra o renta de una vivienda, o por herencia. Este trámite ayuda a evitar broncas administrativas, confusiones en los pagos o incluso la suspensión del servicio.

Los cambios en el recibo de luz son completamente gratis / FREEPIK

¿Cuándo cambiar el titular del recibo?

Estas son las situaciones más comunes en las que sí debes cambiar el nombre del recibo:

Fallecimiento del titular

Divorcio o separación

Renta de la vivienda

Compra del inmueble

Herencia o cambio de dueño

Aunque no hacerlo no genera multas, sí puede traer complicaciones al reportar fallas o pagar el servicio.

El cambio del nombre te ayuda para agilizar trámites / Redes Sociales

Requisitos: ¿Qué papeles necesitas?

El trámite es presencial y gratuito, pero debes presentar la siguiente documentación en original y copia:

Del nuevo titular:

Identificación oficial vigente

RFC

Número telefónico

Correo electrónico

Solicitud por escrito explicando el motivo del cambio

Del inmueble:

Comprobante de domicilio

Escritura del inmueble o contrato de arrendamiento

Recibo del predial

Fotografía de la lectura del medidor

El cambio se tiene que hacer de forma presencial / FREEPIK

Además, dependiendo del caso, se pueden requerir:

Acta de defunción

Acta de divorcio

Copia de identificación del titular anterior

¿Cómo hacer el cambio paso a paso?

La CFE indica que el proceso debe hacerse de forma presencial en un Centro de Atención a Clientes. Así va la cosa:

Reúne toda la documentación Llama al 071 para agendar cita Acude en la fecha y hora programadas Expón tu caso con el personal de la CFE Espera la resolución del trámite

Si además necesitas corregir datos en el recibo, como dirección o nombre mal escritos, también puedes hacerlo en la misma visita, siempre que lleves tu identificación y documentos del inmueble.

En algunos casos, el cambio de nombre te ayuda a ahorrar unos pesos / FREEPIK

¿Y si no haces el cambio?

No habrá multa, pero sí podrían presentarse problemas, como:

Dificultades para pagar en línea o en ventanillas

Complicaciones para reportar fallas

Problemas legales si cambia la propiedad del lugar

Si tienes dudas, puedes llamar al 071 para orientación directa con un operador.