América vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 12

El equipo de Santos Laguna llega a la Jornada 12 del Apertura 2025 en busca de conseguir tres puntos que los metan a la pelea por un lugar en los Playoffs, pero para eso tendrán que superar al América de André Jardine, que llegan con la motivación de ganar el clásico ante los Pumas.

¿Cómo llega el América?

A diferencia de la visita, las Águilas del América se mantienen en la pelea de la parte alta de la tabla, compitiendo mano a mano con los Diablos y Rayados por la anhelada primera posición, luego de derrotar en el Ciudad de los Deportes 4-1 a los Pumas.

El equipo de Coapa parece comenzar a retomar el vuelo, pues las Águilas suman una seguidilla de tres partidos consecutivos sin perder, con tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos.

¿Cómo llega Santos Laguna?

El equipo de la comarca continúa sin levantar el vuelo, situación que arrastran desde torneos atrás, sin embargo, de la mano de Francisco Rodríguez Vílchez, buscarán hacerse fuertes en casa y retomar el camino de la victoria.

Santos llega a la Jornada 12 desfilando en la posición 13 de la Tabla General, sumando una racha negativa de tres derrotas, un empate y solo una victoria en los últimos cinco juegos de liga. Su último compromiso de liga fue su derrota ante los Rayados de Monterrey.