Santos vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J7 del Apertura 2025 de la Liga MX?

El buen inicio de Santos Laguna en el Apertura 2025 se ha ido complicando con el paso de los partidos, es por eso que la necesidad de sacar puntos es más que importante en el encuentro siguiente en contra de Tigres, quienes está en la parte alta de la tabla y buscan estarlo aún más, visitando la Comarca Lagunera.

La última victoria santista fue ante Chivas en la Fecha 4 | Imago7

¿Cómo llegan ambas escuadras al duelo norteño?

Santos está en la mitad de la tabla, específicamente se encuentra en la posición número 11 con seis puntos, obtenidos de sus victorias ante Pumas y Chivas; los otros cuatro partidos que ha jugado el equipo santista los ha perdido, dejándolos lejos de posiciones que les pudieran dar una clasificación directa.

Su partido de la Jornada 6 lo jugaron en contra de los Bravos de Juárez, mismo que terminaron siendo derrotados por un marcador de 2-1 en 'la frontera'; como locales no juegan desde el regreso después de Leagues Cup, es decir, en la Jornada 4 cuando ganaron 1-0 frente a Guadalajara.

Santos no ha empatado en lo que va de torneo | Imago7

De parte de Tigres la situación marcha un poco más a favor, pues por ahora se ubican en la quinta posición con diez puntos; en dado caso de sacar una victoria solamente podrían 'escalar' a la cuarta, ya que los tres primeros equipos tienen 14 y los felinos solo aspiran a poder conseguir 13. Su historial en el Apertura 2025 es de tres victorias, un empate y una derrota, teniendo aún un juego pendiente ante Chivas, el cual se jugará el próximo 17 de septiembre.

Será el segundo partido consecutivo de los Universitarios actuando como visitantes, ya que vienen de empatar a dos goles en un complicado partido ante Mazatlán en el Estadio El Encanto.

Tigres rescató el empate en contra de los Cañoneros | Imago7

¿Dónde ver el partido entre santistas y felinos?

Fecha : Sábado 30 de agosto

: Sábado 30 de agosto Estadio : TSM Corona

: TSM Corona Horario : 7:00 PM (tiempo del centro de México)

: 7:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Canal 5, TUDN, Vix Premium

