León vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J7 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Antes de tener una nueva pausa en el torneo debido a la Fecha FIFA del mes de septiembre, León y Querétaro se enfrentan en la séptima jornada del Apertura 2025 de la Liga MX. Los dirigidos por Benjamín Mora visitan el Nou Camp con un objetivo, salir de la zona baja de la tabla general.

El Nou Camp será la sede de este partido | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos a la Fecha 7?

León se encuentra en la novena posición de la tabla con siete puntos obtenidos después de dos victorias, un empate y tres derrotas, de las cuales la última la sufrió en la Jornada 4 ante los Rayados de Monterrey; por ende, La Fiera tiene dos partidos sin conocer la derrota.

El encuentro que jugó ante los Tuzos del Pachuca en la Jornada anterior, también lo jugó como local, obteniendo un resultado de 1-1 con gol de Ismael Díaz. En ese duelo, James Rodríguez ingresó de cambio en la segunda parte.

León sacó un punto de su último partido como local | Imago7

Por parte de Querétaro, la realidad es mucho peor, ya que de momento se ubican en la posición 17, es decir, tan solo una antes del fondo de la clasificación. Una victoria, un empate y cuatro derrotas los tienen como uno de los equipos que peor desempeño han tenido en el torneo junto a Chivas y Puebla, el último lugar.

Su último partido, es decir, el de la Jornada 6, fue el momento en el que consiguieron su primera y hasta el momento única victoria del torneo tras vencer 3-2 a Atlético de San Luis en el Clásico de la 57. El último partido que jugaron como visitantes fue frente a América en la Jornada 4, perdiendo por la mínima (1-0).

Los Gallos 'cantaron' en su último partido | Imago7

¿Dónde ver a los Esmeraldas en contra de los Gallos?

Fecha : Sábado 30 de agosto

: Sábado 30 de agosto Estadio : Nou Camp

: Nou Camp Horario : 5:00 PM (tiempo del centro de México)

: 5:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Tubi

