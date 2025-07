Ángel Correa en su presentación con Tigres: "Necesitaba un cambio, el último año la pasé muy mal"

Uno de los refuerzos más importantes en cuanto a nombre para el Apertura 2025 de la Liga MX es el de Ángel Correa, quien decidió dejar al Atlético de Madrid para poder llegar a los Tigres, quienes buscan volver a ser protagonistas de la mano de un plantel potenciado. En su presentación oficial, el argentino aclaró el porqué de su llegada a los felinos.

Correa vio actividad en el primer duelo de Tigres en casa ı Imago7

Cambios para bien

Durante la conferencia de prensa de Tigres que funcionó para presentar a sus tres refuerzos para el último semestre del año, Ángel Correa aprovechó para mencionar más detalles de su llegada al equipo universitario y el cómo se ha sentido en sus primeros días en México.

"Lo que me ha sorprendido y que me ha encantado es cómo se vive en el día a día, es como una familia, no sentí tanto el cambio de Atlético a Tigres porque en ambos se vive de la misma manera, por eso me siento tan feliz y tan a gusto. Necesitaba un cambio, ya llevaba muchos años en el Atlético, creímos que era la mejor opción de venir a una ciudad como es Monterrey y vivir esta experiencia única de estar en en un país hermoso como lo es México y volver a disfrutar el futbol porque el último año la estaba pasando mal", declaró el argentino.

Correa ha 'revivido' el número 7 en Tigres ı Imago7

Refuerzos felinos

Ángel Correa es uno de los tres refuerzos que ha presentado Tigres para enfrentar lo que será el resto del Apertura 2025 y la Leagues Cup. Al excolchonero se le suma la presencia de Iván 'Gacelo' López, quien ha llegado procedente del actual campeón, Toluca, además del portero Antonio Carrera, quien ha llegado después de un paso por la MLS.

Correa ya debutó en el futbol mexicano, lo hizo en su partido ante Juárez en la Jornada 2, 'Gacelo' también sumó minutos en la victoria de los felinos en su duelo inaugural, aunque solamente entró nueve de ellos. Carrera por su parte tendrá que esperar a alguna ausencia de Nahuel Guzmán o en su defecto, atajar en la Leagues Cup si es que su técnico Guido Pizarro así lo decide.

Primeros minutos del argentino con Tigres ı Imago7

