Javier Aquino manda nuevo mensaje a Tigres en el último día de su contrato

Después de una década con los Tigres de la UANL, Javier Aquino confirmó que no continuará con el equipo regiomontano, aunque también se dio en medio de la polémica, esto, debido al descontento del futbolista por no poder seguir en el cuadro de San Nicolás de los Garza.

Este miércoles, 11 días después de que hizo oficial su salida del cuadro regiomontano, Javier Aquino publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram donde, entre otras cosas, le agradeció a la nación felina por ser incondicionales y por siempre brindarles su apoyo.

“Queridos Tigres, queridos incomparables, antes de terminar este año, no quiero irme sin despedirme de todos ustedes,no es la forma que me hubiera gustado hacerlo, pero a veces en la vida no todo sale como lo planeamos y eso no va borrar todo lo vivido, no tengo nada más que darles las GRACIAS por estos 10 años y medio llenos de felicidad.

Desde el día 1 me han hecho sentir como en mi propia casa, me han arropado y me han hecho uno de los suyos, así mismo los hice parte de mi vida, me entregué al máximo en cada momento y traté de honrar estos colores cada día de este tiempo, hoy miro hacia atrás y me llena de alegría ver la bonita historia que hicimos juntos, los voy a llevar conmigo en el corazón”, se lee en la publicación de Aquino

Aquino llegó en 2015 a los Tigres después de haber jugado con el Villarreal y con el Rayo Vallecano en LaLiga, donde jugó un total de 72 partidos con ambos equipos, donde solo pudo marcar dos goles.

Con Tigres, Javier Aquino disputó un total de 349 partidos en todas las competencias, donde anotó 30 goles y dio 41 asistencias, ganando cinco veces la Liga MX en San Nicolás de los Garza.