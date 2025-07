Ángel Correa se convirtió en la bomba de este Apertura 2025 de la Liga MX. La llegada de otro campeón del mundo al equipo de Nuevo León significó un nuevo golpe mediático, sin embargo, parece que no todos están contentos.

Gerónimo Barbadillo molesto por el dorsal de Correa

El histórico jugador de Tigres, Gerónimo Barbadillo, durante una entrevista para el Canal 28 neoleonés, mostró su inconformidad con la decisión de volver a usar el dorsal ‘7’ en el equipo, mismo que fue retirado por la institución en honor a él.

Barbadillo aseguró que todo esto le causó inconformidad ya que a él no se le consultó nada sobre este nuevo cambio, comentado que ese honor se lo dio la institución y debería ser respetado.

“Quiero que las cosas estén claras: yo no he llegado a ningún acuerdo con nadie, ni con el vicepresidente, ni con ningún directivo. Me comentaron algo, pero no hay nada cerrado, yo les dije que antes de tomar cualquier decisión, necesito que se comuniquen conmigo formalmente”, comentó.

Barbadillo dispuesto a cooperar

El jugador peruano mencionó que él no tendría problema en colaborar con el club y volver a sacar el número al club, siempre y cuando la Universidad y directivos se pusieran en contacto con él.

“Si la U.A.N.L. está de acuerdo, si la afición está de acuerdo, entonces que me lo certifiquen, que me den los motivos por los cuales se está considerando. Porque fue la afición y la institución quienes me dieron ese honor, no fue decisión mía. Es algo que me marcó profundamente y que respeto mucho”, concluyó.

Tigres agradeció a Barbadillo y afición celebra

A través de un comunicado en X, los Universitarios hicieron oficial que Correa portara el dorsal '7', donde también agradecen a Barbadillo el cederlo. La decisión cayó muy bien en la afición, pues en los comentarios se leen a los 'Libres y Locos' felices con la noticia.

