Pachuca vs Tijuana EN VIVO Liga MX Jornada 5 Apertura 2025

Continúa la acción de la jornada 5 del Apertura 2025, este sábado, los Tuzos de Pachuca quieren mantenerse en la parte alta de la tabla cuando, en su estadio, reciban a los Xolos de Tijuana.

El equipo hidalguense marcha con paso perfecto, de cuatro jugados, cuatro ganados, y buscan su quinta victoria frente a unos Xolos que no ganan en este torneo desde la jornada 1.

