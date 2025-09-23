Santos vs Tijuana ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 10 del Apertura 2025?

Continúa la acción de la Liga MX. Este miércoles cerrará la Jornada 10 del Apertura 2025 con múltiples partidos, incluyendo el enfrentamiento entre la sorpresa del torneo, Xolos de Tijuana, visitando a uno de los peores equipos de todo el futbol mexicano en Santos Laguna.

El cuadro fronterizo está actualmente en el quinto puesto de la clasificatoria, y con un triunfo en la Comarca, el equipo de Sebastián Abreu podría escalar hasta el tercer puestos. Esto siempre y cuando América y Toluca pierdan en sus respectivos partidos.

Tijuana es la sorpresa | IMAGO7

Santos por su parte, está tenido una mejor temporada que las últimas, pero sigue estando en el fondo de la tabla. Actualmente es 15to con siete unidades. Lo más que podría escalar es hasta el 13ro con un triunfo, pero con una derrota y un par de resultados podría ponerse penúltimo.

Santos sigue quedando a deber | IMAGO7

Historial entre ambos

Además de la actualidad de ambos equipos, la historia reciente también está del lado de Tijuana. Los Xolos suman tres partidos consecutivos sin perder ante los laguneros, incluyendo una contundente victoria de 4-0 en la temporada pasada.

Sin embargo, en los últimos 10 enfrentamientos Santos tiene una ligera ventaja con cinco victorias por sólo tres de Xolos además de dos empates. En total las historia es muy pareja con 10 triunfo de Santos y nueve de Tijuana, además de nueve empates.

Jugarán en el TSM | IMAGO7

¿Qué sigue tras la Jornada 10?

Tras el partido de este miércoles, Tijuana tendrá una de sus mayores pruebas del torneo enfrentándose a Cruz Azul en el Estadio Caliente el próximo domingo por la tarde. Santos Por su parte se medirá al actual líder del torneo en los Rayados de Monterrey.

EL partido entre Santos y Tijuana será el encargado de cerrar la Jornada 10 pues, se llevará a cabo a las 21:00 horas del centro de México, en simultáneo con el enfrentamiento de Atlético de San Luis y América. Este duelo sin embargo, sólo se podrá seguir a través de ViX

Cierran la jornada | IMAGO7

Santos vs Tijuana

Fecha: miércoles 24 septiembre 2025

Horario: 21:00 horas del centro de México

Estadio: TSM

Transmisión: ViX