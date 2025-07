Marcel Ruíz responde a los rumores sobre su salida a Europa: "Me enfoco en jugar”

El campeón está de regreso y lo hizo en plan grande, imponiéndose 3-1 a los rayos de Necaxa desde el Nemesio Diez, demostrando que pese a campeonar el tonteo pasado, aún mantienen el hambre de triunfo.

Equipo de Toluca I IMAGO7

El protagonista de la noche

Marcel Ruíz ha acaparado la atención del público y de los medios, pues es una realidad que el nivel que tiene es de otra categoría. Un ejemplo de su clase fue la asistencia que le dio al Canelo Ángulo para el 2-1.

Ante el evidente aumento de nivel en el último año de Marcel Ruíz, era inevitable pensar en que el jugador de 24 años pueda dar el salto al futbol del viejo continente y todo parece indicar que así está sucediendo.

Los rumores de la salida de Marcel a Europa iniciaron desde el final de la temporada, ya que según algunos medios, varios equipos preguntaron por el jugador campeón aunque aún no hay nada formal.

El pase que pone Marcel, por favor.



🚬🚬🚬 pic.twitter.com/KWtL8bX9SV — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 13, 2025

Marcel Ruíz concentrado en su presente

Con las especulaciones que se formaron alrededor de su posible fichaje, era inevitable que se le cuestionara al jugador sobre su futuro, sin embargo, Ruíz declaró que ese es trabajo de su representante y que él solo está concentrado en jugar bien.

"No se, la verdad yo no me meto en esos temas, siempre lo dejo en mi representante, yo no me enfoco en eso, me enfoco en jugar y darle lo mejor a mi equipo”, declaró al termino del partido.

“Veremos qué pasa, estoy contento aquí la verdad, siempre estoy enfocado en mi equipo, Toluca es mi casa y estoy muy contento de jugar aquí”, concluyó el mediocampista mexicano.

Gol del Toluca frente a Necaxa I IMAGO7

