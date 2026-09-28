Tyler Loop realizó un gol de campo de 56 yardas para dejar tendidos en el campo a los Vaqueros

Como un relato oscuro de Edgar Allan-Poe, los Baltimore Ravens enterraron las esperanzas de los Dallas Cowboys en el Estadio Maracaná. El héroe del encuentro fue Tyler Loop, quien hizo una extraordinaria patada de 56 yardas en el último segundo del partido, todo gracias a un excelente pase de Lamar Jackson para Zay Flowers.

Después de anotar el gol de campo de la victoria, Loop y los Cuervos entraron en un éxtasis colectivo que terminó en un festejo emulando a una de las figuras más grandes del futbol moderno: Cristiano Ronaldo.

Gran parte de los jugadores de la franquicia de Maryland hicieron el tradicional 'Siu', festejo marca registrada del Bicho. Además, no es la primera vez que los Ravens muestran su pasión por el balompié y el astro lusitano, pues en la Temporada 2023, el propio Zay Flowers festejó de la misma manera tras anotar ante Los Angeles Chargers.

¿Cómo fue el Dallas vs Baltimore?

Dallas abrió el marcador con Brandon Aubrey, quien conectó un gol de campo, y posteriormente Javonte Williams encontró un hueco entre la defensiva de Baltimore para escaparse hasta las diagonales y poner el 10-0. Sin embargo, los Ravens respondieron de inmediato de la mano de Derrick Henry, quien apareció por tierra para recortar distancias antes de terminar el primer cuarto.

En su siguiente ofensiva, el corredor volvió a castigar a la defensiva de Dallas al encontrar un enorme hueco por el costado derecho y llevar el balón hasta la zona de anotación. Con otro gol de campo de Tyler Loop, Baltimore tomó una ventaja de siete puntos. Antes del descanso, los Cowboys respondieron con otro gol de campo para acercarse en el marcador.

Tyler Loop le da la victoria de último segundo a los Ravens | AP

Ya en el tercer cuarto, Lamar Jackson consiguió su primer pase de touchdown al conectar con Chris Moore en una jugada de cuatro yardas. Dak Prescott respondió de inmediato con una bala para Jake Ferguson y Dallas convirtió la jugada de dos puntos para ponerse nuevamente a solo tres unidades.

La jugada clave llegó en el último cuarto. Los Ravens estaban a una yarda de la zona de anotación y apostaron por Derrick Henry en cuarta oportunidad, pero el corredor fue detenido de manera espectacular por el novato Jihaad Campbell, obligando a Baltimore a marcharse con las manos vacías.

Tyler Loop, pateador de Ravens, festejando tras victoria ante Cowboys | AP

Los Cowboys aprovecharon el momento anímico y armaron una ofensiva que terminó dándole la vuelta al partido. KaVontae Turpin corrió nueve yardas hasta las diagonales para poner el 28-24, pero Baltimore volvió a reaccionar. Con apenas 1:30 en el reloj, Lamar Jackson encontró a Matt Hibner en la zona de anotación para recuperar la ventaja y dejar a los Ravens a las puertas de la victoria.

Dallas todavía tuvo una última oportunidad. Los Cowboys llegaron a zona roja con la posibilidad de darle la vuelta al encuentro, pero Dak Prescott no pudo concretar y el partido quedó empatado, dejando la sensación de que todo se definiría en tiempo extra.

Pero Baltimore tenía preparada una última locura. En la última ofensiva, Lamar Jackson conectó con Zay Flowers para una jugada de 26 yardas que dejó a los Ravens en posición de gol de campo y apenas un segundo en el reloj. Tyler Loop tomó el balón y no falló: conectó desde 56 yardas para darle a Baltimore una victoria de película.