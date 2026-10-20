¡Alerta en San Francisco! Mike Evans abandonó el Monday Night Football por lesión en el tendón de Aquiles

El receptor de los 49ers salió en la primera mitad ante Washington y no regresó para el complemento, pese a que había tenido una actuación destacada

Los San Francisco 49ers encendieron las alarmas durante el Monday Night Football de la Semana 6 de la NFL, luego de que Mike Evans abandonara el encuentro ante los Washington Commanders por una lesión en el tendón de Aquiles.

El receptor salió del campo durante los últimos minutos de la primera mitad y fue descartado para el resto del partido.

La lesión ocurrió después de que Evans atrapara un pase de 16 yardas de Brock Purdy para conseguir una primera oportunidad. El veterano receptor terminó la jugada en el suelo y posteriormente fue visto sujetándose la zona lastimada antes de dirigirse al vestidor.

Mike Evans preocupa a los 49ers tras salir lesionado

Antes de abandonar el encuentro, Evans había sido uno de los jugadores más productivos de San Francisco, con tres recepciones para 94 yardas en cinco objetivos. Entre sus atrapadas destacó una recepción de 54 yardas que ayudó a impulsar el ataque de los 49ers.

Mike Evans salió resguardado de dos elementos del cuerpo médico | AP

El receptor llegó al partido con molestias tanto en las costillas como en el tendón de Aquiles, situación que lo mantuvo fuera de los entrenamientos durante la semana. Pese a ello, fue autorizado para jugar ante Washington.

San Francisco pierde a una pieza importante de su ofensiva

La salida de Evans representa un contratiempo para los 49ers, que ya afrontaban el partido sin Deebo Samuel, por una lesión en los isquiotibiales, ni Christian Kirk, quien también quedó fuera.

Mike Evans tuvo una tarde sobresaliente frente a los Seahawks | AP