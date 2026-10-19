JJ McCarthy en el partido de Giants contra Siants en la Temporada 2026 de la NFL | AP

El entrenador en jefe del equipo neoyorquino no quiso comprometerse de cara al partido contra los Texans en la Semana 7 de la Temporada 2026

Con tres series que terminaron en puntos de cinco comandadas, JJ McCarthy acercó a los New York Giants al empate contra los New Orleans Saints, luego de reemplazar a Jameis Winston en el último cuarto del partido de este domingo en la Semana 6 de la Temporada 2026 de la NFL. Pese a ello, el entrenador en jefe del equipo neoyorquino, John Harbaugh, afirmó que no hay una decisión sobre qué mariscal será titular el próximo juego.

"No puedo responder eso; ni siquiera está en discusión en este momento. Tenemos que volver a trabajar. No tengo ningún problema con Jameis, me encanta la manera en que compite, la manera en que pelea, todo ese tipo de cosas. Su partido tuvo altas y bajas hoy, seguro, pero esas cosas no se deciden diez minutos después del juego", declaró el entrenador después del juego en MetLife Stadium este domingo.

Podría interesarte NFL ¡Oficial! Jalen Hurts se pierde el resto de la temporada por coágulos de sangre en los pulmones

¿Cómo les fue a McCarthy y Winston ante los Saints?

Luego de una intercepción en su segunda serie ofensiva del cuarto cuarto, Winston fue reemplazado por McCarthy en la ofensiva de los Giants. El de Alabama terminó el partido con 14 de 26 pases para 152 yardas, un pase de touchdown a Tyrone Tracy Jr y las dos intercepciones, además que lo capturaron cuatro veces. "Personalmente, dejé escapar muchas jugadas que podría haber ejecutado mejor", reconoció el mariscal, quien se marchó con el marcador 34-10.

En cuanto a McCarthy, tras hacerse cargo también sufrió una intercepción en su primera serie. No obstante, en las tres siguientes logró dos anotaciones y un gol de campo para reducir la diferencia de 24 puntos a solo 17, para dejar el marcador final 34-27. "No me alegra perder. Pero estoy muy orgulloso de mis compañeros por cómo reaccionaron y mantuvieron la fe en que podemos ganar. Eso será fundamental en la recta final", declaró.

Jameis Winston en el partido de Giants contra Siants en la Temporada 2026 de la NFL | AP

El de Illinois lanzó para 243 yardas en poco más de 11 minutos, completó 11 de 21 pases intentados, con un pase de anotación, una intercepción, una captura y dos acarreos. Terminó con 271 yardas totales, lo que representa la segunda mejor marca entre los mariscales de campo en el cuarto cuarto desde al menos 1991, solo superada por las 294 de Drew Brees con los Sainst ante Atlanta el 9 de noviembre de 2008.

De igual forma, sus 243 yardas por aire igualaron la marca de Eli Manning del 16 de septiembre de 2012 contra Tampa Bay como la mayor cantidad lograda por un mariscal de campo de los Giants en al menos los últimos 35 años. "Creo que entró e hizo un trabajo excelente dadas las circunstancias. Hizo algunas jugadas importantes y nos dio la oportunidad de ganar el partido al final", declaró Harbaugh tras la actuación del QB de 23 años.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Giants?

A pesar de la derrota ante Nueva Orleans, los Giants siguen en lo más alto de la NFC Este con marca 3-2-1, por delante del 2-4 que tienen los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys. El siguiente partido del equipo de la Gran Manzana será como visitante en el NRG Stadium, ante los Houston Texans el próximo domingo 25 de octubre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).