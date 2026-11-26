Angelina Hix publicó en redes sociales que fue víctima de la delincuencia

Una vez más México volvió a dar mucho de qué hablar. A través de sus redes sociales, la futbolista estadounidense Angelina Hix, jugadora de Pumas, publicó una imagen donde exhibió la seguridad de las calles de CDMX, pues se puede apreciar a unas personas abriendo su carro y llevando sus pertenencias.

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¿Qué le pasó a Angelina?

A través de su cuenta de Instagram, la actual semifinalista con Pumas publicó una historia en su perfil, en ella se puede ver como su vehículo estacionado en la calle fue abierto en menos de un minuto, todo para que las personas se llevaran bascosas de la jugadora, incluso las que estaban en su cajuela.

Angelina hix previo a un juego con Pumas | IMAGO7

Tras lo sucedido la futbolista expresó su impotencia y molestia, pues aseguró que más allá de la inseguridad las personas se ganan las cosas con base en trabajo y esfuerzo, por lo que es injusto que existan otras que les despojen de sus cosas.

A quien se metió a mi choque y se robo mis cosas: Que triste que esto sea lo máximo que puedas lograr por tu cuenta. En lugar de quitarle a personas que han trabajado duro por lo que tienen, mejor pon esa misma energía en algo para tí”, escribió la futbolista.

Del mismo modo, la futbolista de Universidad Nacional reconoció que la personas que se llevaron sus cosas sabían perfectamente dónde buscar, situación que volvió preocupante los hechos ya que se trataba d gente que venia observando a Angelina.

Las cosas estaban en la cajuela, así que claramente me estuvieron vigilando, eso lo hace mucho más inquietante”, se lee en la publicación.

Angelina Hix como jugadora de Pumas | IMAGO7

Sin declaraciones de Pumas ni el Gobierno de la CDMX

Tras las grabes acusaciones de la futbolista en redes, ni la institución de Pumas ni el Gobierno de la CDMX se han pronunciado al respecto, sin embargo con las grabaciones de las cámaras Angelina aún podría tomar cartas en el asunto con relación a su seguridad, por lo que aún podría salir un nuevo comunicado al respecto.