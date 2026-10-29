Místico y Último Guerrero encabezarán la función ante Yota Tsuji e Hirooki Goto; Hechicero defenderá el Campeonato Mundial Completo del CMLL y Kira buscará el título femenil IWGP

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y New Japan Pro Wrestling (NJPW) presentaron la cartelera completa de Lucha Kingdom, una función que reunirá a estrellas de México y Japón en la Arena México. El evento contará con campeonatos en disputa, duelos individuales y enfrentamientos entre representantes de ambas empresas.

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La función se celebrará el lunes 16 de noviembre a las 17:00 horas en la Catedral de la Lucha Libre, como parte de la histórica alianza entre las dos promociones. Entre los combates más destacados se encuentran la defensa de Hechicero ante Zack Sabre Jr., el choque entre Bárbaro Cavernario y Konosuke Takeshita, así como la oportunidad de Kira de conquistar el Campeonato Femenil IWGP.

Hechicero vs Zack Sabre JR. | ESPECIAL

¿Cuáles serán las luchas estelares de Lucha Kingdom?

El combate principal tendrá un formato de relevos increíbles, con Místico y Último Guerrero haciendo equipo para enfrentar a Yota Tsuji e Hirooki Goto, en un enfrentamiento que pondrá frente a frente a figuras de ambas empresas.

Por su parte, Hechicero expondrá el Campeonato Mundial Completo del CMLL ante Zack Sabre Jr., mientras que Bárbaro Cavernario se medirá mano a mano con Konosuke Takeshita. Además, Soberano Jr. enfrentará a Shota Umino en otro de los duelos individuales de la función.

La cartelera también contará con un triangular de parejas por el Campeonato Mundial de Parejas de NJPW Strong, en el que Ángel de Oro y Niebla Roja defenderán sus cinturones ante Templario y Francesco Akira, así como Titán y Taiji Ishimori.

En la división femenil, Kira tendrá uno de los mayores retos de su carrera al enfrentarse a Syuri, quien pondrá en juego el Campeonato Femenil IWGP. Este combate representa una oportunidad para que el talento del CMLL busque conquistar un título de alcance internacional.

Kira vs Syuri | ESPECIAL

Cartelera completa de Lucha Kingdom 2026

La función reunirá nueve combates en la Arena México, con la participación de luchadores de ambas promociones. Esta es la cartelera anunciada para el lunes 16 de noviembre:

Lucha estelar — Relevos increíbles: Místico y Último Guerrero vs. Yota Tsuji y Hirooki Goto.

Campeonato Mundial Completo del CMLL: Hechicero (c) vs. Zack Sabre Jr.

Mano a mano: Bárbaro Cavernario vs. Konosuke Takeshita.

Mano a mano: Soberano Jr. vs. Shota Umino.

Campeonato Mundial de Parejas de NJPW Strong — Triangular: Ángel de Oro y Niebla Roja (c) vs. Templario y Francesco Akira vs. Titán y Taiji Ishimori.

Lucha en parejas: Xelhua y Guerrero Maya Jr. vs. DOUKI y SHO.

Lucha en relevos australianos: Zandokan Jr., Difunto, Barboza y Furia Roja vs. Kushida, Black Tiger, Yutani y Shoma Kato.

Campeonato Femenil IWGP: Syuri (c) vs. Kira.

Lucha en relevos australianos: Brillante Jr., Rey Pegasus y Capitán Suicida vs. Okumura, YOH y Master Wato.