¿Confirma su llegada a Estados Unidos? La declaración de Pep Guardiola que da claridad sobre su futuro

En medio de los rumores que lo vinculan con los norteamericanos, el estratega reconoció que el próximo reto que se plantea es dirigir a un equipo nacional

Con la salida de Mauricio Pochettino para dirigir a Manchester United, el nombre de Pep Guardiola de inmediato fue vinculado a la Selección de Inglaterra. Sin embargo, por ahora la federación norteamericana no ha confirmado quién reemplazará al argentino, aunque el español reconoció recientemente su interés de dirigir a un representativo nacional.

En entrevista con Romario, para el canal de YouTube del exfutbolista, Guardiola compartió que él tiene proyectado, si regresa a los banquillos, no conformarse con un club de alguna liga. "Entrenar una selección nacional; el siguiente paso", fueron las palabras de Guardiola en una dinámica de responder rápidamente a las preguntas realizadas.

El estratega añadió que no le "hace falta nada" en su trayectoria como entrenador, luego de 18 años en los cuales dirigió a grandes clubes como Barcelona, Bayern Munich y Manchester City. Sin embargo, la puerta para llegar a un banquillo nacional todavía sigue abierta para el estratega de 55 años.

¿Por qué Pep Guardiola no llegó a la Selección de Italia?

Por otra parte, Guardiola reconoció que sí tuvo un acercamiento por parte de la Selección de Italia luego de terminar la temporada con los Citizens, pero que decidió rechazar la oferta para tomarse un descanso. Hablé con ellos; fue un honor. Me daba como vergüenza decir no a una selección como Italia".

Pep Guardiola como director técnico de Manchester City | MEXSPORT

"Es uno de los mayores honores que he tenido, que pensaran en mí para entrenar a Italia. Pero me cogió de que tenía que parar. Si me hubiera cogido en uno o dos años, probablemente lo hubiera aceptado. Tenía que parar; estar más tiempo conmigo mismo; 18 años de entrenador, cada tres día. Al momento digo: Ya", fueron sus palabras.

¿Regresará Guardiola a dirigir?

Por último, el estratega aceptó que por ahora no tiene definido lo que hará, ya que tampoco se siente mal lejos de los banquillos. "La verdad es que no lo sé, realmente no lo sé. Pero, por el momento, estoy bien así. Si alguna vez regreso, será porque mi instinto me lo dicta y porque alguien me quiere; entonces, volveré. Pero han sido muchos años, muchísimos partidos".