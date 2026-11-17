¿Culpan a Luis Fernando Tena? Así reaccionó la prensa a la eliminación de Guatemala ante Canadá

Luis Fernando Tena en un entrenamiento de la Selección de Guatemala | X: @fedefut_oficial

El estratega mexicano no pudo concretar la hazaña para meterse a Semifinales de la Liga de Naciones

Desde que Luis Fernando Tena asumió la dirección técnica de la Selección de Guatemala, los Chapines han logrado resultados históricos. Sin embargo, la eliminación ante Canadá en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones Concacaf dejó a más de uno con molestia.

Desde que se creó el torneo, en la Temporada 2019-20, el equipo guatemalteco fue ascendiendo poco a poco. Con Tena en el banquillo pasó de la B a la A en la edición 2022-23, y logró la permanencia en la 2023-24. Mientras que en la 2024-25 clasificó a la Fase Preliminar de la Copa Oro.

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Para la Temporada 2026-27, Tena logró una histórica clasificación a Cuartos de Final, donde no pudo competir ante Canadá. Y aunque en general los medios reconocen las diferencias de planteles, sí hubo algunos señalamientos contra el estratega.

Así reaccionó la prensa a la eliminación de Guatemala

Sitios como GuateFutbol o La Hora se limitaron a informar sobre lo ocurrido, es decir, la crónica y notas de declaraciones sobre el partido entre Guatemala y Canadá. Fue Prensa Libre el medio que llevó su análisis más allá y cuestionó la responsabilidad de Tena.

Así fueron las publicaciones de Prensa Libre tras la eliminación de Guatemala | CAPTURA DE PANTALLA

"¿Es Tena el principal responsable de la eliminación de Guatemala? Canadá desnuda las carencias de la Bicolor", fue la cabeza de este análisis, en el cual, principalmente, se reconoce la diferencia que todavía existe en el nivel futbolístico de ambas selecciones.

No obstante, sí cuestiona las decisiones tácticas del estratega mexicano. "Si bien varios futbolistas quedaron en deuda, buena parte de las críticas recae sobre el entrenador. Tena no encontró una estrategia para neutralizar a Canadá ni consiguió realizar ajustes capaces de cambiar el rumbo de la eliminatoria".

Así fue el análisis de Prensa Libre a la labor de Luis Fernando Tena | CAPTURA DE PANTALLA

"Sus planteamientos fueron superados (...) y las modificaciones realizadas en ambos encuentros tuvieron poco impacto en el desarrollo del juego. La falta de respuestas desde el banquillo también genera interrogantes sobre la preparación de Guatemala para enfrentar a un rival con mayor velocidad, intensidad y recursos ofensivos", se lee en el texto.

¿Qué viene para Tena y Guatemala?

Tras quedar fuera del Final Four, los Chapines también perdieron su oportunidad de clasificar directo a la Copa Oro 2027. Por ello, ahora tendrán que disputar el repechaje (con rival todavía por confirmar), programado para celebrarse en la Fecha FIFA de marzo de 2027.

Acción de juego entre Guatemala y Canadá en la Liga de Naciones Concacaf | AP