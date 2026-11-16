Estados Unidos enfrenta a Haití en la Liga de Naciones Concacaf | RÉCORD

El equipo de las Barras y las Estrellas recibirá a los caribeños en un partido de trámite dentro de la región

Los semifinalistas de la Liga de Naciones Concacaf quedarán definidos este martes 17 de noviembre, aunque en el caso de la Selección de Estados Unidos la serie ante Haití está prácticamente definida. Los norteamericanos se impusieron 0-6 en la ida, por lo que el partido de vuelta será un mero trámite.

Dicho compromiso está programado a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por el canal oficial de YouTube de la Concacaf. Será el último partido de Mauricio Pochettino al frente del equipo de las Barras y las Estrellas, quien tras ello asumirá la dirección técnica de Manchester United.

¿Cómo llegan Estados Unidos y Haití a este partido?

Tras quedar eliminado en Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, con una derrota 1-4 ante la Selección de Bélgica, Estados Unidos sumó cuatro victorias en amistosos. Los norteamericanos vencieron a Perú (4-1), Chile (4-2), México (3-0) y Canadá (1-0), tras lo cual llegó el triunfo 6-0 frente a Haití.

En cuanto a los isleños, el descalabro en la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones Concacaf fue su segunda derrota al hilo tras caer 2-0 contra Costa Rica en la Fase de Grupos. Previo a ello, y luego de su participación en el Mundial 2026, Haití sumó tres triunfos consecutivos ante Trinidad y Tobago (3-2), Costa Rica (2-0) y República Dominicana (1-4).

Jugadores de la Selección de Estados Unidos en celebración | AP

¿Cómo es el historial entre Estados Unidos y Haití?

El triunfo 0-6 en la ida de la serie representó la cuarta victoria al hilo para Estados Unidos ante Haití y su undécimo juego sin derrota ante este rival, de acuerdo con los datos de Transfermarkt. Después de tres empates sin goles al hilo en amistosos en 1976, los norteamericanos se impusieron 0-2 en 1983 en otro juego de preparación.

Tras ello, volvieron a enfrentarse hasta el 2000 en la Copa Oro, en la cual Estados Unidos se impuso 3-0. A ello vinieron empates 1-1 y 2-2 en 2004 y 2009, previo a dos derrotas para Haití con marcador 1-0 (en 2015 y 2021), y otra más 2-1 en la Copa Oro del año pasado.