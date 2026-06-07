Dave Roberts celebra la llegada de Myles Garrett a los Rams: “Está en la cima de la cadena alimenticia”

La incorporación de Myles Garrett a los Los Angeles Rams no sólo ha causado expectativa dentro de la NFL. El impacto del canje también ha llegado a otras franquicias de la ciudad y uno de los que no ocultó su entusiasmo fue Dave Roberts, manager de los Dodgers de Los Ángeles.

Durante una aparición reciente en Dodger Stadium, Roberts fue cuestionado sobre la llegada del dos veces Jugador Defensivo del Año a los Rams. Fiel a su estilo, el manager no dudó en elogiar al estelar defensivo y aseguró que se trata de uno de los atletas más dominantes de todo el deporte profesional.

Dave Roberts durante partido de MLB con Los Dodgers de los Ángeles | TWITTER | @REDSOX_DATA

¿Qué fue lo que mencionó Dave Roberts sobre Myles Garrett?

"Está en la cima de la cadena alimenticia", comentó Roberts al referirse a Garrett, una frase que rápidamente se viralizó entre los aficionados de Los Ángeles.

El piloto de los Dodgers también sorprendió al admitir que durante años fue seguidor de los Chargers, aunque reconoció que la llegada de Garrett ha cambiado su postura, pues ahora apoyar a los Rams resulta mucho más sencillo para los aficionados angelinos.

Myles Garrett en un partido con Cleveland | AP

La operación que llevó a Garrett desde Cleveland a Los Ángeles fue una de las más impactantes de los últimos años en la NFL. Los Rams adquirieron al cinco veces All-Pro tras una negociación que incluyó al joven pass rusher Jared Verse y varias selecciones de draft.

Myles Garrett conquistó a Los Ángeles con un homenaje a Kobe Bryant

La primera gran aparición pública de Garrett como jugador de los Rams se produjo el sábado por la noche en Dodger Stadium, donde fue el encargado de realizar el lanzamiento ceremonial antes del duelo entre Dodgers y Angels.