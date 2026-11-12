El equipo de Los Ángeles se llevó el partido 123-112 ante los Bucks

Luka Doncic anotó 32 puntos, Sandro Mamukelashvili sumó 23 y Austin Reaves agregó 18 por los Lakers de Los Ángeles, quienes ampliaron su racha de victorias a siete partidos, al doblegar el miércoles 123-112 a los Bucks de Milwaukee.

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Mamukelashvili, una selección de segunda ronda de los Bucks en el draft de 2021, igualó su cifra máxima de la temporada en puntos, establecida el lunes en Atlanta. Reaves volvió a la acción después de perderse el partido del lunes por enfermedad.

Equipo de Los Ángeles Lakers | AP

Walker Kessler aportó 10 puntos y 11 rebotes, y Collin Sexton contribuyó con 10 unidades a la causa de Los Ángeles, que ostentaba una foja de 11-2, la mejor de la liga.

Milwaukee Bucks vs Lakers | AP

Tyler Herro, líder anotador de la temporada, se perdió su primer partido de la campaña la noche del martes debido a una contusión en la rodilla derecha. Esta vez, regresó con 25 puntos y siete asistencias por los Bucks.

El mexicano Jaime Jáquez Jr. logró su mejor estadística de la temporada con 23 puntos por Milwaukee, que perdió su octavo partido consecutivo y cayó 1-11.