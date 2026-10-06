La Selección de España, actual campeona del mundo, visitará a Croacia con miras a mantener el paso ganador este martes en la cuarta fecha de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. El partido está programado para este martes 6 de octubre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por la señal de Sky Sports.

Será la oportunidad perfecta para que Lamine Yamal y compañía aseguren su clasificación a los Cuartos de Final de la competencia. Mientras que para los croatas es una oportunidad de recuperar el rumbo tras la dolorosa derrota 0-7 ante la Selección de Inglaterra.

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¿Cómo marcha el Grupo C de la Nations League?

La Roja llega a este compromiso con tres victorias, la primera con su remontada 2-3 ante Inglaterra como visitante y las dos siguientes en casa, 4-1 ante Croacia y 3-1 frente a Chequia. Con ello, es líder de su sector con nueve puntos, diez goles a favor y cuatro en contra.

En cuanto al conjunto croata, comenzó con el pie derecho con un triunfo a domicilio por marcador 1-2 ante los checos, pero luego sufrió su doble descalabro. El primero, el ya mencionado ante España en Sevilla, y el segundo una inesperada goleada 0-7 en casa ante los Tres Leones.

Jugadores de España en celebración en la Nations League | AP

Con estos resultados, Croacia está en la tercera posición de su grupo, con tres puntos, solo tres goles a favor y 12 en contra. Esta situación los obliga a buscar los tres puntos este martes, pues de lo contrario difícilmente mantendrá posibilidad de clasificar a Cuartos de Final del torneo.

¿Cuál es el historial entre Croacia y España?

En 12 enfrentamientos desde 1994 hasta la fecha, España presume ocho triunfos, con un empate y tres derrotas, según los datos de Transfermarkt. Además, llega con cuatro victorias consecutivas, todas desde su derrota 3-2 en la Fase de Grupos de la Nations League en noviembre de 2018.

Jugadores de la Selección de Croacia saludan a su afición en la Nations League | AP

Mientras que como visitante, la Roja tiene un triunfo, un empate y una derrota, ya que los otros compromisos se han dado en territorio "neutral", con Croacia como local administrativo. La última visita de España a territorio croata fue la ya mencionada derrota 3-2 de 2018.