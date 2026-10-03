Dónde ver Denver Broncos vs San Francisco 49ers: canales y horario de la Semana 4 de la NFL 2026

Denver visita este domingo a San Francisco en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con rachas positivas

Los Denver Broncos visitarán a los San Francisco 49ers este domingo 4 de octubre a las 14:25 horas, tiempo del centro de México, en el Levi’s Stadium. El partido de la Semana 4 será transmitido en vivo por Canal 5.

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¿Cómo llegan Broncos y 49ers?

Denver llega con marca de 2-1 y dos victorias consecutivas, luego de remontar una desventaja de 16 puntos para derrotar 30-26 a Los Angeles Rams en la Semana 3. Bo Nix lanzó dos pases de touchdown y también consiguió la anotación que selló la remontada.

Bo Nix comandó la victoria de Broncos ante Rams | AP

San Francisco, por su parte, mantiene el paso perfecto con récord de 3-0, después de imponerse 36-30 a los Arizona Cardinals. Brock Purdy tuvo cuatro pases de touchdown.

El duelo también tendrá como escenario uno que no ha sido sencilla para Denver, pues los Broncos han perdido sus últimos dos partidos como visitantes ante los 49ers en el Levi’s Stadium.

Para San Francisco, el objetivo es mantener su inicio perfecto y colocarse 4-0 por primera vez desde 2023. De acuerdo con los antecedentes del equipo, una victoria también representaría apenas el sexto arranque de 4-0 en la historia de la franquicia.

Brock Purdy, mariscal de campo de San Francisco 49ers, en victoria ante Cardinals | AP

¿Dónde ver el Broncos vs 49ers?