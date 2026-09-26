El receptor podría haber sufrido un esguince en la parte alta del tobillo

Los San Francisco 49ers sumaron una nueva preocupación pese a conseguir la victoria ante los Miami Dolphins en la Semana 2 de la NFL. Los receptores Demarcus Robinson y Mike Evans terminaron el encuentro con problemas físicos, aumentando una lista de lesionados que ya ha afectado considerablemente al cuerpo de receptores del equipo.

La situación más preocupante es la de Robinson, quien podría haber sufrido un esguince en la parte alta del tobillo. El entrenador en jefe Kyle Shanahan explicó después del partido que existe temor por la gravedad de la lesión, aunque el equipo todavía deberá realizar estudios para conocer el diagnóstico y determinar cuánto tiempo podría permanecer fuera.

Demarcus Robinson celebrando anotación ante los Rams | AP

Demarcus Robinson enciende las alarmas en los 49ers

La posible ausencia de Robinson generó preocupación entre sus compañeros. Christian McCaffrey calificó su lesión como una baja importante y destacó su capacidad para encontrar espacios, mientras que George Kittle lo describió como uno de los mejores corredores de rutas con los que ha jugado y lamentó la posibilidad de perderlo durante varias semanas.

El panorama resultó más alentador con Mike Evans, quien abandonó el encuentro debido a una molestia en la cadera. Shanahan aseguró que inicialmente no parecía tratarse de una lesión grave e incluso señaló que el veterano habría podido regresar al campo si las circunstancias del partido hubieran requerido su participación. Evans terminó con tres recepciones para 54 yardas.

Los problemas físicos han golpeado especialmente a los receptores de San Francisco. Ricky Pearsall está fuera durante toda la temporada después de someterse a una cirugía de rodilla, mientras que el novato De'Zhaun Stribling podría perderse alrededor de 10 semanas debido a una lesión de tobillo, por lo que Robinson se convertiría en otra ausencia significativa para la ofensiva.

Mike Evans, receptor de San Francisco 49ers, recibiendo un pase en duelo ante Miami Dolphins | AP

¿Buscarán los Niners otro receptor ante las lesiones?

Ante esta situación, Shanahan reconoció que los 49ers probablemente tendrán que incorporar a otro jugador, ya sea a la plantilla principal o al equipo de prácticas. El entrenador recordó además que Christian Kirk todavía necesita un par de semanas antes de estar disponible y explicó que la directiva comenzará a evaluar alternativas para reforzar la posición.

Una posibilidad que parece descartada es Brandon Aiyuk, quien permanece en la lista de reserva. Al ser cuestionado sobre si el receptor podría convertirse en una alternativa ante la falta de jugadores disponibles, Shanahan respondió simplemente con un "no", cerrando por ahora la puerta a su regreso como solución inmediata.

Pese a las bajas, Brock Purdy mantiene confianza en las opciones disponibles después de completar 20 de 22 pases para 287 yardas y dos touchdowns ante Miami. El quarterback destacó el trabajo de jugadores como Jacob Cowing y KhaDarel Hodge, aunque reconoció que perder a varios de sus principales objetivos tan temprano en la temporada representa un golpe para unos gambusinos que ahora deberán reorganizar su ofensiva.