Guatemala y Canadá se enfrentan en la Liga de Naciones Concacaf | INSTAGRAM: @concacafnationsleague

Los Chapines tratarán de dar la sorpresa en el torneo regional para meterse en el Final Four

La Fecha FIFA de noviembre tendrá varios partidos atractivos y en la Concacaf los Cuartos de Final de la Liga de Naciones prometen muchas emociones. La Selección de Guatemala recibe a Canadá en la ida de su serie este viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por el canal oficial de YouTube de la confederación.

¿Cómo llegan Guatemala y Canadá a este partido?

En el caso del equipo dirigido por Luis Fernando Tena, llega con apenas tres triunfos en sus últimos diez compromisos. Guatemala cerró la eliminatoria mundialista con triunfo 3-1 ante Surinam en noviembre del año pasado, pero no le alcanzó para clasificar a la Copa del Mundo 2026.

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Ya este año, los Chapines vencieron 6-0 a El Salvador y 1-0 a Surinam en fases previas de la Liga de Naciones Concacaf. Sus derrotas se dieron en amistosos contra Canadá (1-0), Argelia (7-0), República Checa (1-3) y Ecuador (0-3). Además, cayó 3-2 frente a Jamaica en el arranque del torneo regional, en el cual también logró un empate 0-0 ante Surinam.

Por su parte, Canadá tiene solo tres derrotas en sus últimos diez juegos: ante Suiza (2-1) y Marruecos (0-3) en el Mundial 2026, y frente a Estados Unidos (1-0) en su último amistoso en la Fecha FIFA de octubre. A cambio tiene un empate a un gol ante Irlanda en amistoso y frente a Bosnia y Herzegovina en la Jornada 1 del Mundial 2026.

Selección de Canadá previo a su amistoso contra Estados Unidos | X: @CANMNT_Official

Mientras que sus victorias fueron ante Uzbekistán (2-0), Chile (1-0) y Perú (2-0) en amistosos, además de las que logró en el Mundial 2026 ante Qatar (6-0) en Fase de Grupos y Sudáfrica (1-0) en Dieciseisavos de Final. Ahora buscará tomar la ventaja para clasificar al Final Four de la Liga de Naciones.

¿Cómo le ha ido a Guatemala contra Canadá?

De acuerdo con Transfermarkt, en 16 enfrentamientos, el equipo de la Hoja de Maple tiene diez victorias por tres empates y tres derrotas. En su más reciente encuentro, Canadá se impuso 0-1 en el BMO Stadium en un amistoso celebrado en enero de 2026; Jacen Russell-Rowe fue el autor del único gol de aquel partido.

Entrenamiento de la Selección de Guatemala previo a la Liga de Naciones Concacaf | X: @fedefut_oficial