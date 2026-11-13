La Fecha FIFA de noviembre tendrá varios partidos atractivos y en la Concacaf los Cuartos de Final de la Liga de Naciones prometen muchas emociones. La Selección de Guatemala recibe a Canadá en la ida de su serie este viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por el canal oficial de YouTube de la confederación.
¿Cómo llegan Guatemala y Canadá a este partido?
En el caso del equipo dirigido por Luis Fernando Tena, llega con apenas tres triunfos en sus últimos diez compromisos. Guatemala cerró la eliminatoria mundialista con triunfo 3-1 ante Surinam en noviembre del año pasado, pero no le alcanzó para clasificar a la Copa del Mundo 2026.
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Ya este año, los Chapines vencieron 6-0 a El Salvador y 1-0 a Surinam en fases previas de la Liga de Naciones Concacaf. Sus derrotas se dieron en amistosos contra Canadá (1-0), Argelia (7-0), República Checa (1-3) y Ecuador (0-3). Además, cayó 3-2 frente a Jamaica en el arranque del torneo regional, en el cual también logró un empate 0-0 ante Surinam.
Por su parte, Canadá tiene solo tres derrotas en sus últimos diez juegos: ante Suiza (2-1) y Marruecos (0-3) en el Mundial 2026, y frente a Estados Unidos (1-0) en su último amistoso en la Fecha FIFA de octubre. A cambio tiene un empate a un gol ante Irlanda en amistoso y frente a Bosnia y Herzegovina en la Jornada 1 del Mundial 2026.
Mientras que sus victorias fueron ante Uzbekistán (2-0), Chile (1-0) y Perú (2-0) en amistosos, además de las que logró en el Mundial 2026 ante Qatar (6-0) en Fase de Grupos y Sudáfrica (1-0) en Dieciseisavos de Final. Ahora buscará tomar la ventaja para clasificar al Final Four de la Liga de Naciones.
¿Cómo le ha ido a Guatemala contra Canadá?
De acuerdo con Transfermarkt, en 16 enfrentamientos, el equipo de la Hoja de Maple tiene diez victorias por tres empates y tres derrotas. En su más reciente encuentro, Canadá se impuso 0-1 en el BMO Stadium en un amistoso celebrado en enero de 2026; Jacen Russell-Rowe fue el autor del único gol de aquel partido.
Mientras que la última victoria de Guatemala fue junio de 2025, en Cuartos de Final de la Copa Oro. En esa ocasión, tras el empate a un gol en tiempo regular, los Chapines se impusieron 5-6 en los penales para avanzar a Semifinales, en donde cayeron 2-1 contra Estados Unidos.