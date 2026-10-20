Los Reds y el Submarino Amarillo se enfrentan en un partido importante para escalar posiciones en el torneo de la UEFA

La Fase de la Liga de la Champions League 2026-27 continúa esta semana y en la Jornada 3 se enfrentarán Liverpool y Villarreal. Será un compromiso importante para los Reds, que quieren acercarse al liderato, mientras que el Submarino Amarillo buscan escalar posiciones. El encuentro está programado para este martes 20 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse en la señal de Space.

Para Liverpool, además, será una oportunidad de encontrar una racha favorable y seguir hilando victorias en todas sus competencias. Tras la derrota 0-3 en Anfield contra Manchester City, los dirigidos por Andoni Iraola vencieron 3-6 como visitantes a LASK Linz en Champions y luego 1-2, también a domicilio, a Brentford en Premier League, por lo que buscan su tercer triunfo consecutivo.

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Por su parte, los pupilos de Iñigo Pérez llegan con un paso un poco más irregular, con una derrota, un triunfo y un empate en sus últimos tres juegos. Tras caer 1-0 contra Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, ganó en Champions League 3-1 contra Napoli en casa, donde el fin de semana empató sin goles frente a Elche. Por lo que ahora buscará otra victoria para recomponer el rumbo.

¿Cómo le ha ido a Liverpool contra Villarreal?

Será apenas el quinto juego entre estos dos equipos y en los cuatro anteriores, de acuerdo con Transfermarkt, Liverpool ganó tres por solo una victoria de Villarreal. Esta última, de hecho, se dio la primera vez que los dos clubes se enfrentaron, en la Semifinal de ida de la Temporada 2015-16 en la Europa League, con marcador 1-0 gracias al solitario gol de Adrián López en El Madrigal.

Jugadores de Liverpool en entrenamiento previo a su partido de Champions League | AP

Tras ello, los Reds sumaron tres victorias seguidas, 3-0 en Anfield en la vuelta de dicha Semifinal y 2-0 en la ida de la Semifinal de la Champions League en la Temporada 2021-22. En la vuelta de esa serie eliminatoria, de nuevo en Castellón, Liverpool se impuso 2-3, en un juego en el cual se recuperó de una desventaja de dos goles con anotaciones de Fabinho, Luis Díaz y Sadio Mané; Boulaye Dia y Francis Coquelin anotaron por los españoles.

Liverpool aspira al liderato de Champions League

Los ingleses se encuentran en el quinto puesto de la clasificación general, con los mismos seis puntos que PSG, Barcelona, Aston Villa y Stuttgart, pero menor diferencia de goles. Loss parisinos enfrentan a los blaugranas, por lo que es una buena oportunidad para aspirar al liderato si estos dos equipos firman el empate y los alemanes no ganan ante Atlético de Madrid; en el caso de los Villanos será más difícil que les favorezca, ya que reciben a Viking.

Jugadores de Villarreal en celebración en su partido de Champions League | AP