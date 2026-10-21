J.J. McCarthy lanza el balón durante un juega con Giants | AP

El joven quarterback tendrá la oportunidad de demostrar que puede convertirse en la solución ofensiva del equipo

Los New York Giants tomaron una decisión importante para su próximo compromiso en la NFL, luego de informar que J.J. McCarthy será el encargado de dirigir la ofensiva ante los Houston Texans este domingo.

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El movimiento llega después de la derrota frente a los New Orleans Saints, encuentro en el que el joven mariscal dejó buenas sensaciones durante el último cuarto.

J.J. McCarthy desplaza a Jameis Winston tras la derrota ante Saints

La decisión del entrenador John Harbaugh pone fin, al menos por ahora, a la etapa de Jameis Winston como titular, puesto que ocupó durante los últimos cuatro partidos tras la lesión de Jaxson Dart.

J.J. McCarthy comandará la ofensiva de Giants | AP

McCarthy ingresó en el último cuarto ante New Orleans y estuvo cerca de protagonizar una remontada. Aunque también sufrió una intercepción, completó 11 de 21 envíos para 243 yardas y un touchdown, además de conducir tres series ofensivas que terminaron en anotación para los Giants, que finalmente perdieron 34-27.

El reto de McCarthy es mantener a los Giants en la pelea

McCarthy fue seleccionado en la primera ronda del Draft de 2024 por los Minnesota Vikings, equipo con el que disputó 10 partidos como titular en 2025. Sin embargo, las lesiones y su irregularidad limitaron su desarrollo, hasta que perdió la competencia por el puesto ante Kyler Murray y terminó siendo traspasado.

Jameis Winston comandó el ataque de los Giants, pero no logró el triunfo | AP

Ahora, el joven mariscal tendrá que adaptarse rápidamente al sistema ofensivo de los Giants y aprovechar su movilidad para generar oportunidades. Su falta de experiencia con el equipo representa un desafío, aunque su actuación ante los Saints mostró que puede aportar profundidad al ataque.