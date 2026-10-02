La actriz Halle Berry enfrenta una nueva disputa legal con su exmarido, Olivier Martinez, luego de que el actor la acusara de haber agredido físicamente a su hijo Maceo, de 12 años, y solicitara ante un tribunal de Los Ángeles la custodia exclusiva del menor.
Mamá de Abelito rompe el silencio y denuncia a influencers por presuntos tocamientos durante una fiesta
De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Martinez sostiene que el pasado 26 de septiembre de 2026 Berry habría tenido un altercado con el menor y presuntamente le habría colocado las manos alrededor del cuello. El actor presentó además una solicitud para obtener una orden de restricción temporal contra la actriz.
¿Qué acusa Olivier Martinez contra Halle Berry?
Según los documentos citados por People, Martinez afirmó que el episodio del 26 de septiembre fue el más reciente de una serie de supuestos incidentes. El actor sostuvo que Berry habría ejercido agresiones físicas contra su hijo, además de señalar presunto abuso verbal y emocional hacia él. En su solicitud, Martinez afirmó que el supuesto episodio le provocó angustia emocional y mental relacionada con el presunto abuso.
¿Qué respondió Halle Berry a las acusaciones?
La abogada de Halle Berry, Marina Beck, rechazó los señalamientos realizados por Martinez.
En una declaración difundida por People, la representante legal calificó la presentación como “enteramente infundada y deliberadamente engañosa”.
Por su parte, el abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, declaró que la principal preocupación de su cliente es la salud, el bienestar y la seguridad del menor, razón por la que presentó la solicitud de orden de restricción.
Berry y Martinez se casaron en 2013 y solicitaron el divorcio en 2015, después de dos años de matrimonio. Tras varios años de proceso legal, ambos establecieron un acuerdo de custodia compartida de su hijo Maceo. Berry también es madre de una hija de 18 años, fruto de una relación anterior, quien no está involucrada en la actual disputa judicial entre la actriz y Martinez. El proceso por la custodia de Maceo permanece abierto luego de la petición presentada por el actor, mientras el tribunal continúa evaluando las medidas solicitadas por ambas partes.