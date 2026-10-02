Halle Berry es acusada de agredir a su hijo de 12 años; su exmarido pide la custodia completa

Halle Berry enfrenta una disputa legal con Olivier Martinez relacionada con la custodia de su hijo Maceo. / @halleberry

Halle Berry enfrenta una disputa judicial con Olivier Martinez por la custodia de su hijo Maceo, de 12 años

La actriz Halle Berry enfrenta una nueva disputa legal con su exmarido, Olivier Martinez, luego de que el actor la acusara de haber agredido físicamente a su hijo Maceo, de 12 años, y solicitara ante un tribunal de Los Ángeles la custodia exclusiva del menor.

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De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Martinez sostiene que el pasado 26 de septiembre de 2026 Berry habría tenido un altercado con el menor y presuntamente le habría colocado las manos alrededor del cuello. El actor presentó además una solicitud para obtener una orden de restricción temporal contra la actriz.

¿Qué acusa Olivier Martinez contra Halle Berry?

Según los documentos citados por People, Martinez afirmó que el episodio del 26 de septiembre fue el más reciente de una serie de supuestos incidentes. El actor sostuvo que Berry habría ejercido agresiones físicas contra su hijo, además de señalar presunto abuso verbal y emocional hacia él. En su solicitud, Martinez afirmó que el supuesto episodio le provocó angustia emocional y mental relacionada con el presunto abuso.

¿Qué respondió Halle Berry a las acusaciones?

La abogada de Halle Berry, Marina Beck, rechazó los señalamientos realizados por Martinez.

En una declaración difundida por People, la representante legal calificó la presentación como “enteramente infundada y deliberadamente engañosa”.

Por su parte, el abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, declaró que la principal preocupación de su cliente es la salud, el bienestar y la seguridad del menor, razón por la que presentó la solicitud de orden de restricción.

Halle Berry y Olivier Martinez mantienen una disputa judicial por el régimen de custodia de su hijo. / @halleberry