Jayden Daniels vuelve al emparrillado con el riesgo de otra lesión en el codo

Jayden Daniels en lamento tras su lesión con los Washington Commanders | AP

El quarterback de Washington regresará ante Giants, pero los médicos advierten sobre el riesgo de una nueva dislocación en su brazo

Jayden Daniels está listo para volver con los Washington Commanders, aunque su regreso llega acompañado de preocupación, ya que algunos médicos de la NFL consideran que el quarterback podría sufrir otra dislocación en el codo izquierdo, luego de lesionarse dos veces en los últimos 11 meses.

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El mariscal de campo se perdió los últimos dos partidos tras sufrir una nueva dislocación en la Semana 2, durante la derrota frente a los Dallas Cowboys. Ahora, volverá a la actividad este domingo contra New York Giants, con una protección especial para reducir el riesgo de una nueva lesión.

Médicos temen otra dislocación de Jayden Daniels

Según información de ESPN, fuentes cercanas a la situación señalaron que algunos especialistas consideran que podría ser cuestión de tiempo para que Daniels vuelva a lastimarse el codo. La preocupación se centra en los antecedentes del quarterback.

Así quedó el codo de Jayden Daniels tras su lesión | Captura

El jugador utilizará una férula protectora en el codo izquierdo durante el resto de la temporada. Aunque se trata de su brazo que no utiliza para lanzar, la lesión representa un factor de riesgo, especialmente en acciones en las que necesita apoyarse con ese brazo al caer.

Daniels regresa con los Commanders pese al riesgo

Pese a las advertencias, Daniels completó todas las prácticas de la semana y está disponible para enfrentar a los Giants. El coordinador ofensivo de Washington, David Blough, aseguró que el quarterback estará listo para jugar sin limitaciones en el plan ofensivo.

Jayden Daniels sufrió una serie lesión en su codo izquierdo ante Dallas | AP

El propio Daniels también ha mostrado confianza en la protección y en su recuperación. El mariscal de campo explicó anteriormente que puede realizar las acciones necesarias para su posición con la férula.