Los Diablos Rojos del México y los Toros de Tijuana jugarán un partido en San Diego

El beisbol mexicano sigue haciendo historia. Luego de un importante crecimiento en las franquicias y con equipos cada vez más competitivos durante la temporada regular, la Liga Mexicana de Beisbol volvió a dar un golpe importante en su historia, esta vez con los Diablos Rojos del México, los Toros de Tijuana y la ciudad de San Diego como protagonistas.

Podría interesarte Beisbol Tarik Skubal ya es oficialmente nuevo jugador de los Mets; firma el contrato más caro para un pitcher en Grandes Ligas

LMB en Petco Park

Luego de varios rumores finalmente se confirmó que las últimas dos novenas campeonas de la liga se medirán en una serie en el Petco Park, casa de los Padres de San Diego. El histórico recinto recibirá por tres días juegos oficiales de una de las dos ligas de México.

Justin Turner con los Toros de Tijuana | x:@TorosDeTijuana

A través de la seres sociales, Padres, Diablos y Toros anunciaron el historico crosover entre los tres equipos, el cual llevará por nombre “Fiesta Mexicana” empezando el día 24 y culminando el 26 de abril del 2027.

¡LOS CAMPEONES REGRESAN AL PETCO PARK! Del 24 al 26 de abril tenemos una cita en la Serie Fiesta Mexicana, donde nos enfrentaremos a Diablos Rojos. ¡Los campeones Toros de Tijuana en la casa de los Padres de San Diego!”, escribieron los Toros en su comunicado.

Así mismo, las tres franquicias anunciaron que la venta de boletos saldrán a la venta a partir del próximo 10 de diciembre, además de que tendrá una preferencia para los aficionados de los equipos mexicanos, además d los abonados del Petco Park.

¿Cuál es el historial de equipos mexicanos jugando en Estados Unidos?

Esta no será la priemra vez que equipos del beisbol tricolor tiene participación en territorio estadounidense, de hecho, será la segunda ocasión que Toros pise el diamante de San Diego y la tercera de los Diablos del México.

Los Escarlatas son uno de los equipos que más juegos han tenido en territorio de Estados Unidos, sumando un total de 51 apariciones ante los equipos de Grandes Ligas, esto desde 1958 hasta el 2024. Sin embargo, su serie ante Tijuana será la primera vez que equipos tricolor se enfrentan en una competencia oficial.