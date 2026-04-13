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Futbol

Marcelo Martins, máximo goleador de Bolivia, regresa del retiro y anota doblete; dejó recado al seleccionador del país

Marcelo Martins, jugador boliviano | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 17:26 - 13 abril 2026
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En el encuentro entre Oriente Petrolero y San José, el ariete recordó la eliminación de su nación ante Irak

Bolivia lo intentó, pero no pudo superar a Irak en la Final del Repechaje Intercontinental, por lo que su sueño de regresar a una Copa del Mundo tendrá que esperar cuatro años más. Una de las glorias recientes del balompié boliviano es Marcelo Martins Moreno, quien por más de 15 años defendió los colores del Equipo del Altiplano.

Sin embargo, después de un periodo de inactividad de dos años, el ariete sudamericano no convenció al estratega del país, Óscar Villegas, para formar parte del equipo que buscó el boleto para el Mundial 2026. Después de ese amargo trago, 'El Matador Boliviano' regresó a las canchas con Oriente Petrolero, equipo en el que se estrenó con doblete.

Después de sus dos goles tras esos dos años sin equipo, Martins comentó tras el partido su alegría por volver a jugar, aunque también le dejó un mensaje al estratega Villegas. "Primero, para la hinchada de Oriente que se merecía una victoria, la entrega de todos mis compañeros fue impresionante. Los dos goles fueron para Villegas. ¡Para vos, papá!".

La molestia de Marcelo Martins

Además de dejarle ese 'recadito' a Óscar Villegas, el máximo goleador de La Verde dejó clara su postura y comentó que la eliminación de Bolivia fue culpa del estratega. Marcelo Martins también agregó que él hizo muchos sacrificios para formar parte de los seleccionados que buscaron el boleto a la Copa del Mundo 2026.

"Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje. Una leyenda del futbol boliviano, del futbol internacional, 17 años de selección, la oportunidad la tenía que dar, yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí", agregó.

Óscar Villegas sin palabras ante la eliminación de Bolivia | MEXSPORT

"Yo quería estar en el Mundial. Estoy seguro que las cosas se le cayeron a él por todo lo que habló en la previa, habló mal de mi, siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección, él siempre habló sin respeto a mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie. Yo siempre mostré mi trabajo dentro de la cancha".

¿Cuándo fue la última participación de Bolivia en un Mundial?

La Selección Boliviana participó por tercera y, hasta el momento, única ocasión en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Los del Altiplano solamente anotaron un gol en aquella justa, conducto de Erwin Sánchez

Marcelo Martins, jugador boliviano | MEXSPORT
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