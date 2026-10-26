El mexicano fue titular y disputó 87 minutos en la caída 2-0 del AZ Alkmaar, que dejó escapar puntos en casa

El AZ Alkmaar vivió una tarde para el olvido en la Eredivisie. Con Mateo Chávez como titular, el conjunto rojiblanco cayó 2-0 ante el Twente en el AFAS Stadion, en un encuentro que se le escapó en los minutos finales y en el que ni siquiera la superioridad numérica le permitió rescatar puntos frente a su afición.

El lateral mexicano, surgido de las fuerzas básicas de Chivas y mundialista con la Selección Mexicana, arrancó el compromiso por la banda izquierda, donde buscó aportar tanto en labores defensivas como en la salida hacia el frente. Sin embargo, el partido se complicó para los locales y Chávez no consiguió tener el protagonismo ofensivo esperado durante los 87 minutos que permaneció sobre el terreno de juego.

AFAS Stadion | X:@AZAlkmaar

Twente golpeó en el cierre y frustró al AZ de Mateo Chávez

Con el marcador igualado durante gran parte del encuentro, el AZ parecía tener tiempo para encontrar la fórmula que le permitiera inclinar la balanza a su favor. No obstante, el Twente resistió los intentos del conjunto local y esperó su oportunidad para golpear en el momento más complicado para los dirigidos por el equipo de Alkmaar.

Cuando el empate parecía encaminado, el conjunto visitante encontró la manera de romper el cero al minuto 84. Sondre Orjasaeter apareció para marcar el 1-0 y silenciar al AFAS Stadion, dejando al AZ contra las cuerdas en la recta final del encuentro.

Tras la anotación, el entrenador local decidió sustituir a Mateo Chávez, quien dejó su lugar a Bendeguz Kovacs al minuto 87. El mexicano ya no estuvo presente en los instantes decisivos de un compromiso que todavía tenía reservado otro giro para los locales.

La expulsión de Daouda Weidmann le dio al AZ una oportunidad para aprovechar la superioridad numérica y buscar el empate ante un rival que tuvo que afrontar los últimos minutos con diez futbolistas. Sin embargo, el cuadro local no consiguió capitalizar la ventaja y terminó pagando su falta de contundencia.

En lugar de encontrar la igualada, el AZ recibió el golpe definitivo en el tiempo añadido. Lucas Vennegoor of Hesselink marcó el 2-0 para el Twente, que consiguió sentenciar el partido pese a jugar en inferioridad numérica y se llevó tres puntos de una de las visitas más complicadas de la jornada.

Mateo Chávez durante festejo de gol con AZ | IG: @mateo.chaveez

¿Cómo queda el AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Eredivisie?

La derrota tuvo consecuencias directas en la clasificación. El AZ Alkmaar se quedó con 20 puntos y cayó hasta la quinta posición, precisamente por detrás del Twente, que también suma 20 unidades, pero cuenta con una mejor diferencia de goles para colocarse en el cuarto puesto.

El tropiezo representa una oportunidad perdida para el equipo de Mateo Chávez, que buscaba mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato neerlandés. La parte alta de la tabla continúa muy ajustada, con el Ajax en la segunda posición con 21 puntos y el Feyenoord como líder, con una ventaja de tres unidades sobre el conjunto de Ámsterdam.

Ahora, el AZ deberá pasar página rápidamente, pues su siguiente compromiso será ante uno de los clubes más importantes de Países Bajos. El próximo 31 de octubre visitará al Ajax en Ámsterdam, en un duelo que pondrá a prueba su capacidad para recuperarse y volver a sumar en la Eredivisie.

Para Mateo Chávez, el objetivo será recuperar protagonismo y ayudar a su equipo a regresar a la senda del triunfo después de una jornada en la que el AZ dejó escapar puntos en casa, incluso cuando tuvo la posibilidad de aprovechar la expulsión de un rival.