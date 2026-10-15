¡No hay mañana para los Dodgers! En Los Angeles ya se preparan para entregar el trofeo de la Liga Nacional Milwaukee

El conjunto de California tiene que ganar para prolongar la serie y evitar que el rival se corone en su casa

Ganar o despedirse del tricampeonato en la MLB. Los Angeles Dodgers enfrentan este jueves a los Milwaukee Brewers en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con la obligación de ganar para prolongar la serie. Sin embargo, en la propia casa de los vigentes campeones ya se preparan para la derrota y ensayan la entrega del trofeo para los de Wisconsin.

A pocas horas de que comiencen el cuarto partido de la serie, circuló en redes sociales un video en el cual se observa como se preparan para entregar el trofeo de campeón de la Liga Nacional en el Dodger Stadium. En el clip, de menos de diez segundos de duración, se ve a un grupo de personas empujando unas escaleras frente a un pequeño escenario con las siglas NCLS 2026.

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El comentarista Fred Roggin fue quien compartió el video y recibió todo tipo de respuestas. Aficionados de los Brewers le señalaron que no habrá remontada por parte de los Dodgers, mientras que los seguidores de éstos destacaron que una serie no se acaba hasta que se acaba. Otros más lo tomaron con humor y comentaron que era imposible no prepararse cuando una serie está 0-3.

¿Cómo quedaron los partidos anteriores entre Dodgers y Brewers?

Milwaukee no desaprovechó la localía en el American Family Field y se impuso en los dos primeros partidos de la serie con marcadores 1-2 y 4-7. La sorpresa llegó en su visita a California este miércoles 14 de octubre, ya que barrieron 2-6 para dejar prácticamente la serie definida a su favor.

En ese sentido, si los Dodgers no quieren que su estadio y su afición vea a los Brewers levantan el título de la Liga Nacional, están obligados a ganar hoy y mañana. Con ello, forzarían el sexto partido, mismo que se jugaría de regreso en Milwaukee el próximo domingo 18 de octubre en horario por definirse; en caso de que logren remontar, el séptimo juego sería el lunes 19.

Aficionado afuera del Dodger Stadium previo al Juego 4 de la Serie del Campeonato contra Milwaukee | AP

¿Desde cuándo no ganan los Brewers una Serie de Campeonato?

En caso de ganar hoy, será el primer título de liga para los Brewers desde 1982 y el primero en la Liga Nacional. La franquicia actual se fundó en 1969 en la Liga Americana como los Seattle Pilots, tras lo cual en 1970 se mudó a Milwaukee y en 1998 se cambió a la Liga Nacional, en la cual nunca ha ganado una Serie de Campeonato.

Mientras que su único banderín lo lograron en la Temporada 1982, cuando vencieron 3-2 a los California Angels, tras lo cual se enfrentaron a los St. Lous Cardinals en la Serie Mundial. En los primeros cinco, Milwaukee tomó la ventaja 3-2, pero los dos últimos partidos se disputaron en el Busch Stadium y los angelinos ganaron en casa para levantar su noveno título de MLB.