Pittsburgh se roba la victoria en el fin de semana de Paris

El equipo del acero se impuso a los Saints y mantiene su marca de victorias

El quarterback de los Steelers de Pittsburgh Aaron Rodgers sabía que un deslizamiento de protección estaba fuera de cuestión cuando escapó de la presión en una jugada clave del cuarto periodo en territorio de Nueva Orleans el domingo.

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La estrella de 42 años salió de la bolsa en tercera y 6 y ganó 8 yardas antes de ser derribado justo antes de la advertencia de los dos minutos para ayudar a Pittsburgh a sellar una victoria 16-10 ante los Saints en el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia.

Pittsburgh Steelers vs New Orland Saints | AP

A veces tienes que aguantar y hacer una jugada por tus compañeros”, dijo Rodgers. “Creo que como soy mucho menos atlético de lo que solía ser, en realidad enciende a los muchachos aún más”.

Aaron Rodgers lanzó un pase de touchdown y Chris Boswell pateó tres goles de campo en la victoria en el Stade de France.

Jaylen Warren corrió para 101 yardas en 18 acarreos y Rodgers completó 19 de 30 pases para 212 yardas mientras los Steelers (5-2) ganaron su tercer partido consecutivo.

Aaron Rodgers con Steelers | AP

El linebacker Payton Wilson interceptó a Tyler Shough en zona roja en el tercer cuarto y los Saints (2-5) no pudieron recuperarse. Nueva Orleans corrió para apenas 18 yardas.

La asistencia fue de 78.488 y varios jugadores y entrenadores destacaron el buen ambiente.

Rodgers calificó la interpretación del himno nacional francés, La Marsellesa, como “hermosa”.

El ambiente esta semana en París fue tenso tras los disturbios y saqueos de una semana antes durante protestas en todo el país por la financiación escolar y el aumento del costo de vida. Los aficionados que paseaban por las calles de París vieron escaparates tapiados y una fuerte presencia policial antes de más protestas realizadas el sábado.

El entrenador de los Steelers Mike McCarthy dijo que los jugadores y sus familias y amigos “realmente disfrutaron” el viernes —cuando llegó el equipo— pero se mantuvieron cerca del hotel el sábado cuando se produjeron más protestas.