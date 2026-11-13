El préstamo del mediocampista argentino finaliza el próximo diciembre, una vez que concluya el torneo

Faltan unas cuantas semanas para que concluya el Apertura 2026 de la Liga MX y hay clubes que ya piensan en la planificación para el Clausura 2027. Tal es el caso de Santos, quien tuvo un resurgir importante para meterse en zona de clasificación a Liguilla este semestre y que busca mantener a piezas importantes como Ezequiel Bullaude.

Según pudo saber RÉCORD, con información de René Tovar, el equipo lagunero buscará la permanencia del jugador, quien llegó en el Clausura 2026 como préstamo procedente de Xolos de Tijuana. La cesión finaliza el próximo diciembre, pero según la información recabada, el club verdiblanco pagará para conservar su carta.

De momento, se desconocen las cifras exactas de lo que pagará Santos por la contratación de Bullaude, aunque en su momento se habló de cinco millones de dólares. No obstante, RÉCORD pudo saber que será una inversión importante por la relevancia que ha ganado el jugador en el esquema de Renato Paiva.

¿Cuál es el valor de Bullaude actualmente?

Bullaude ganó relevancia internacional cuando pasó de Godoy Cruz a Feyenoord en agosto de 2022. Sin embargo, no pudo consolidarse en la Eredivisie y pasó en cesiones por Boca Juniors y Fortuna Sittard antes de llegar a la Liga MX en el Apertura 2025, cuando Xolos lo compró de forma definitiva.

Ezequiel Bullaude en partido con Santos ante Necaxa en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En ese momento, el jugador tenía un valor estimado de 2.7 millones de dólares, según Transfermarkt. No obstante, tras ese primer semestre con Tijuana, su valor disminuyó a 2.2 millones, ya que no pudo trascender con los fronterizos. En cambio, con Santos encontró una mejor versión y actualmente su valor ronda los 5.5 millones de dólares.

Los números de Ezequiel Bullaude con Santos Laguna

Un año con los de Torreón no solo le valieron Bullaude convertirse en una pieza importante del equipo, sino que para él mismo ha sido una de sus mejores etapas. Con 34 partidos disputados, es el segundo equipo en el que más actividad ha tenido, aunque lejos de los 96 que sumó con Godoy Cruz.

Ezequiel Bullaude en partido con Santos en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7