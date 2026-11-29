VIDEO: El error de Donnarumma que le dio el empate a Arsenal ante Manchester City

El portero italiano se llevó los reflectores por su falla en el partido en el Emirates Stadium

El último gran error de Gianluigi Donnarumma permitió el domingo a Arsenal rescatar un empate 2-2 contra Manchester City y conservar su ventaja de seis puntos en la Premier League.

El portero italiano falló al intentar despejar un tiro de esquina cerrado hacia adentro y no tocó el balón, que rebotó en el defensor de los Gunners, Jurrien Timber, y entró en la red en el minuto 83 para un gol que sobrevivió a una larga revisión del VAR por una posible falta sobre Donnarumma, un posible fuera de juego o una mano.

Sin embargo, tras la revisión del silbante John Brooks, se determinó que no hubo falta de Gabriel Magalhães sobre el portero. De igual forma, se determinó que Timber partió en posición reglamentaria en la jugada y que no tocó con la mano el esférico al momento de desviarlo al fondo de la red.

El Arsenal vs Manchester City terminó con polémica

En un final dramático del emocionante partido en el Emirates Stadium, City quedó aún más indignado cuando se le negó un penalti en el último minuto después de que el balón golpeó en el brazo de Viktor Gyokeres mientras bloqueaba un cabezazo con destino de gol de Josko Gvardiol. Los brazos de Gyokeres estaban extendidos delante del cuerpo y los oficiales del partido consideraron que estaban en una posición natural.

City parecía recortar la diferencia a tres puntos cuando Enzo Fernandez anotó en el minuto 49 para su mejor momento desde su fichaje de verano por 170 millones de dólares por City.

El gol de Arsenal ante Manchester City tras el error de Donnarumma en la Premier League | AP

Kai Havertz había empatado antes el gol inicial de Erling Haaland, quien marcó su décimo gol de la campaña en la liga, el máximo.

¿Donnarumma perderá la titularidad?

El técnico de City, Enzo Maresca, ha tenido que defender su continua elección de Donnarumma esta temporada, con el portero habiendo recibido críticas por los goles que encajó contra Aston Villa — en la primera derrota liguera de City de la temporada el mes pasado — y Leipzig en la Champions League. La salida de balón de Donnarumma desde atrás ha sido objeto de escrutinio.

Donnarumma en reclamos al árbitro en el partido de Manchester City en la Premier League | AP