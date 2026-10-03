El futbolista del Real Madrid recibió múltiples críticas tras su bajo desempeño en sus últimos juegos

Las cosas continúan cuesta abajo para el atacante del Real Madrid. Luego de una mala exhibición ante la India en el juego amistosos con la Selección de Brasil, aficionados, analistas e internautas se fueron con todo contra Vinícius Júnior, señalando su bajo rendimiento en los últimos meses.

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¿Qué dijeron de Vini?

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer después de sus últimos compromisos con Brasil. Algunos usuarios cuestionaron su condición física, mientras otros recurrieron a burlas y expresiones más duras para referirse al momento que atraviesa el delantero madridista.

“Vinícius Jr tiene que mejorar físicamente y él lo sabe”, escribió uno de los usuarios, en referencia al estado del brasileño y a la necesidad de recuperar su mejor nivel competitivo.

Vinícius Jr en partido con Brasil | IMAGO7

Otros internautas recurrieron a comentarios irónicos sobre su desempeño: “Esto es ahora una prueba irrefutable de que Vinícius Júnior ha sido clonado”, publicó otro usuario, en alusión a la diferencia entre sus actuaciones actuales y las que ha mostrado en otros momentos de su carrera.

Las reacciones también incluyeron mensajes de tono más agresivo contra el futbolista. “Ha sido muy satisfactorio presenciar la caída de este pequeño payaso. Que siga así por mucho tiempo”, expresó otro internauta, mientras que un comentario adicional calificó la situación como “realmente alarmante” y señaló que debía revisarse.

Brasil festejando ante India en Fecha FIFA | X:@BrasilEdition

¿Cuáles son los números de Vinícius Júnior esta temporada?

En el terreno deportivo, las cifras del brasileño con el Real Madrid durante la temporada actual también forman parte de la conversación. Vinícius suma ocho partidos disputados, siete correspondientes a LaLiga y uno a la Champions League, con un registro de un gol y tres asistencias.

Aunque sus números reflejan participación directa en cuatro anotaciones, la expectativa alrededor del atacante es mayor debido al papel que desempeña en el conjunto blanco y a su condición de figura de la Selección de Brasil.

Ante India, el delantero mostró una versión más activa y buscó profundizar por las bandas, además de convertirse en uno de los principales puntos de referencia ofensiva de la Canarinha. Sin embargo, no logró encontrar la portería rival y su actuación no evitó los comentarios negativos.