Xelhua conquista el Rey del Inframundo 2026 en la Arena México

El luchador poblano se impuso a Guerrero Maya Jr., Calavera Jr. 1 y Ráfaga Jr. para quedarse con el reconocimiento en una noche llena de tradición y grandes combates

En una noche dedicada a una de las festividades más representativas de México, el pancracio nacional tuvo como protagonista a Xelhua, quien logró conquistar el torneo Rey del Inframundo 2026.

El luchador consiguió la victoria en un combate de cuatro esquinas frente a Guerrero Maya Jr., Calavera Jr. 1 y Ráfaga Jr., para convertirse en el nuevo Rey del Inframundo.

Xelhua tras ganar en la Arena CDMX | Emiliano Cardenas

Darby Allin no pudo con Hechicero en la Arena México

Otro de los grandes atractivos de la función fue el enfrentamiento internacional entre Darby Allin y Hechicero. El talento de AEW llegó a la Catedral de la Lucha Libre con la intención de imponerse, pero se encontró con un rival que hizo valer su técnica y experiencia.

El Alquimista del Ring logró superar al estadounidense en un mano a mano de alto calibre, demostrando por qué es uno de los luchadores más destacados del CMLL.

En otro de los combates de la noche, Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario consiguieron una importante victoria al imponerse a la tercia conformada por Volador Jr., Vegas Depredador y Zandokan Jr., además de Difunto, en un enfrentamiento que reunió a varios de los exponentes del pancracio nacional.

Mina Shirakawa y Persephone también brillaron en la función

La actividad femenil también tuvo protagonismo. Mina Shirakawa consiguió someter a India Sioux para llevarse el triunfo, mientras que Persephone salió victoriosa en el triangular de Campeonas Universales, donde derrotó a Olympia y Lluvia.

Finalmente, la lucha de apertura quedó en manos de Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr., quienes comenzaron la velada con una victoria frente a Magia Blanca, Rey Pegasus y Tornado.