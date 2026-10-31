La Arena México se vistió de colores, tradición y misticismo para celebrar una de las funciones más especiales del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL): el Día de Muertos.
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En una noche dedicada a una de las festividades más representativas de México, el pancracio nacional tuvo como protagonista a Xelhua, quien logró conquistar el torneo Rey del Inframundo 2026.
El luchador consiguió la victoria en un combate de cuatro esquinas frente a Guerrero Maya Jr., Calavera Jr. 1 y Ráfaga Jr., para convertirse en el nuevo Rey del Inframundo.
Darby Allin no pudo con Hechicero en la Arena México
Otro de los grandes atractivos de la función fue el enfrentamiento internacional entre Darby Allin y Hechicero. El talento de AEW llegó a la Catedral de la Lucha Libre con la intención de imponerse, pero se encontró con un rival que hizo valer su técnica y experiencia.
El Alquimista del Ring logró superar al estadounidense en un mano a mano de alto calibre, demostrando por qué es uno de los luchadores más destacados del CMLL.
En otro de los combates de la noche, Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario consiguieron una importante victoria al imponerse a la tercia conformada por Volador Jr., Vegas Depredador y Zandokan Jr., además de Difunto, en un enfrentamiento que reunió a varios de los exponentes del pancracio nacional.
Mina Shirakawa y Persephone también brillaron en la función
La actividad femenil también tuvo protagonismo. Mina Shirakawa consiguió someter a India Sioux para llevarse el triunfo, mientras que Persephone salió victoriosa en el triangular de Campeonas Universales, donde derrotó a Olympia y Lluvia.
Finalmente, la lucha de apertura quedó en manos de Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr., quienes comenzaron la velada con una victoria frente a Magia Blanca, Rey Pegasus y Tornado.