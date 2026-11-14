Zinédine Zidane rompe el silencio sobre el caso de Mbappé; esto pasará con el jugador

El capitán francés estará disponible para el último partido de la Fase de Grupos de la Nations League

Kylian Mbappé está de vuelta. Después de perderse el compromiso ante Italia por molestias físicas, el delantero del Real Madrid estará disponible para el enfrentamiento contra Turquía, con el que Francia cerrará su participación en la fase de grupos de la UEFA Nations League. Así lo confirmó Zinédine Zidane, quien despejó las dudas sobre el estado de su capitán.

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¿Qué dijo Zidane?

A través de una rueda de prensa, el estratega francés aseguro que esta feliz de volver a contar con Kylian luego de no disponer de él ante Italia. Zizou confirmó que el jugador del Real Madrid se unirá al equipo.

La presencia de Mbappé lo cambia todo. Preferimos tenerlo a no tenerlo. No hay problema, estará con nosotros mañana", aseguró el estratega francés durante la conferencia de prensa previa al encuentro. Sin embargo, no aclaró si el atacante comenzará como titular ni cuál será su posición dentro del tridente ofensivo.

Zinedine Zidane, entrenador de Francia | AP

El regreso de Mbappé representa una noticia importante para Francia, que llega con la obligación de conseguir un resultado positivo después de caer 3-1 frente a Italia en San Siro. Una derrota o un empate ante Turquía complicaría sus aspiraciones de avanzar, por lo que el conjunto francés necesita sumar de a tres y esperar que Bélgica derrote a los italianos.

Por otra parte, en los últimos días circularon algunos reportes de la prensa francesa señalaron que la relación entre Zidane y Mbappé no atravesaba su mejor momento. No obstante, el entrenador decidió terminar con las especulaciones y aseguró que su vínculo con el delantero es completamente normal.

No lo entiendo, pero no es para tanto. Por eso no voy a entrar en el debate. Tengo la relación de entrenador con mi jugador, y va de maravilla. No puedo impedir que la gente diga lo que dice, pero es una tontería. Es una pena y bastante molesto", expresó.

Kylian Mbappé con la Selección de Francia en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Zidane recordó a Rafael Nadal y el Real Madrid

Durante la conferencia también fue cuestionado sobre la incorporación de Rafael Nadal a la directiva del Real Madrid, situación que celebró debido al vínculo que el extenista mantiene con la institución merengue.

Le apasiona el fútbol y, sobre todo, el Real Madrid. Es un placer verlo llegar a la directiva. Siempre ha estado muy vinculado al club. Verlo lograr algo que se propuso es muy positivo para el club. ¿Y por qué no verlo en otro puesto?", concluyó Zidane.