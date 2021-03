AAA: Auto Luchas encendió el ánimo de los aficionados en Autocinema Aire Libre

Llaves, lances y la euforia del público, descargada a través del ruido del claxon, se combinaron en el autocinema Aire Libre de Coyoacán en donde AAA llegó a invadir y llevar todo el ambiente de la lucha libre mexicana a este recinto. Las familias acudieron al llamado para disfrutar de Psycho Clown, Laredo Kid y el resto de ídolos de la caravana tres veces estelar.

El venue destinado a la segunda temporada de Auto Luchas otorgó una sensación de privacidad que los asistentes disfrutaron. El público de todas las edades encontró su manera de divertirse, mientras las familias gozaban con la ilusión de los menores, un público más adulto llevó su propia fiesta al autocinema Aire Libre.

Los luchadores pusieron de su parte para el show y es que varios de los elementos de la caravana se inmiscuyeron entre los vehículos para hacer su entrada al cuadrilátero. Los asistentes fueron sorprendidos cada que uno de sus ídolos pasaba a un lado de sus autos y los gritos de los infantes no se hacían esperar.

De principio a fin, en las dos funciones que presentó AAA, el ambiente no paró pese a que el clima no fue el mejor. La lluvia que cayó en la alcaldía Coyoacán no mermó el accionar arriba del ring, aunque fue breve se llegó a temer que la función corría peligro de terminar antes de tiempo.

Con este innovador concepto la caravana tres veces estelar ha ganado más adeptos y es que no solo los aficionados de hueso colorado se dieron cita en el autocinema Aire Libre, sino que cientos de personas fueron a encontrarse con el folclor de la lucha libre, en esta nueva modalidad durante la pandemia.

