AAA: Cumplió el sueño de los 'Basurológos' que se hicieron virales

Miles de niños mexicanos alguna vez soñaron con ser luchador subir a un cuadrilátero y desatar las emociones del respetable con sus llaves y vuelos. AAA se encargó de que los hermanos Adame Sánchez pudiera ver realizado ese sueño entre lágrimas en AutoLuchas.

Acompañados del claxon de los asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los integrantes del ‘Poderosísimo Número 10’ arribaron al cuadrilátero para emular aquel video que se hizo viral y los trajo al cuadrilátero de AAA. Juan Manuel, Oscar Michel, Roberto y Ángel, los cuatro recolectores de basura de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero cumplieron el sueño de presentarse ante un público.

Los hermanos Adame Sánchez dejaron con la boca abierta a los fanáticos de la lucha libre de la Caravana Tres Veces Estelar. Con llaves, juego de cuerdas e incluso un tope entre segunda y tercera, los oriundos de la capital de Guerrero dejaron el alma en el cuadrilátero.

"AAA sí cumple los sueños, todavía no lo creemos. Estamos muy contentos y agradecidos, estamos a reventar por esta emoción tan grande que se está viviendo aquí en el autódromo de la Ciudad de México”, declaró Juan Manuel Adame a RÉCORD en cuanto bajó del ring. “Estamos bien pinches emocionados por todo esto, yo no me quería bajar”, agregó el mayor de los Adame Sánchez.

“Estos chicos son gente que trabaja diario, que se levanta muy temprano y están todo el día trabajando y que hagan este tipo de cosas. Estaban super divertidos y llorando arriba del ring porque así es la magia de la lucha libre, esto es hermoso”, dijo Psycho Clown a RÉCORD.

El Psicópata del Ring subió al término de su exhibición para agradecerles el gran amor que le tienen a la que él llama ‘su bendita lucha libre’. El estandarte de AAA aprovechó para obsequiarles vestimenta de la caravana a los cuatro recolectores.

