AAA: Pimpinela Escarlata confesó haber sufrido abuso de niño

Las medias, las lentejuelas, el maquillaje, el baile y los besos se han vuelto parte de la lucha libre mexicana gracias a una persona: Pimpinela Escarlata. El luchador exótico se encargó en encarnar ‘La vida es un carnaval’ de Celia Cruz, pieza que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera profesional. A pesar de haber vivido un oscuro capítulo en su infancia, La Pimpi siempre se entrega en el ring para pintar una sonrisa en el público y llevar el carnaval al encordado.

Con tan solo nueve años de edad, Mario González Lozano fue abusado sexualmente en su natal Torreón, Coahuila. Este hecho lo marcó para siempre y le robó la felicidad para su día a día, a pesar de ello Pimpinela Escarlata supo rehacer su vida, salió adelante gracias al impulso de su madre y se transformó en una leyenda viviente de los cuadriláteros que disfruta como nada en la vida el estar frente a su público.

"Me agarraron chiquito, me tocaron y abusaron de mí. Me siento feliz, pero no lo soy ¿Qué me hace falta para ser feliz? Sacar al niño dañado que llevo dentro", confesó el luchador en entrevista exclusiva con RÉCORD. "De ahí en fuera todo está bien. Yo siempre aprovecho estos espacios para desembuchar todo lo que a mis 52 años he sufrido. Soy feliz en la lucha libre, pero en lo personal llego a la casa y todo cambia", añadió.

Pimpinela es uno de los estandartes de la comunidad LGBT más icónicos que tiene la lucha libre. Su estilo fue predecesor a decenas de gladiadores exóticos que decidieron cambiar la imagen del Bello Greco y Sergio El Hermoso para hacer su versión homenajeando a La Pimpi. “Todos los exóticos ahora quieren ser como yo, le cale a quien le cale”, dijo con mucha confianza.

"Soy gay. Soy un hombre, no me siento mujer aunque tengo algo de feminidad por dentro y en mi mentalidad, pero por fuera no dejo de ser un hombre. Por dentro soy una persona que tiene muchos sentimientos, que quiere lo mejor para todos sus compañeros”, mencionó Pimpinela, quien desea que su legado en la lucha libre se recuerde como una persona de bien.

