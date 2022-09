Fénix fue elegido para luchar por el Megacampeonato en Triplemanía: ‘Es una lucha que quieren ver’

El público emitió su opinión y eligió a Fénix como el retador número uno por el Megacampeonato de Lucha Libre AAA. El integrante de los Lucha Brothers venció en las votaciones a Kenny Omega y Bandido por lo que enfrentará a Hijo del Vikingo en la tercera y última noche de Triplemanía XXX el 15 de octubre en la Arena Ciudad de México.

El luchador de talla internacional buscará convertirse en tricampeón dentro de la Caravana Tres Veces Estelar ya que posee los títulos Latinoamericano y Peso Crucero de la empresa. Fénix reconoció que la afición tenía ganas de ver este mano a mano entre dos de los mejores exponentes de la lucha aérea en México y el mundo.

“Estoy sorprendido y contento con la votación y con este resultado”, dijo el también elemento de All-Elite Wrestling (AEW) con una sonrisa que podía verse detrás de la máscara. “Es una lucha que los aficionados quieren ver y que tenía que pasar y qué mejor que sea en Triplemanía XXX. Estoy listo, preparado y enfocado, solamente queda esperar el día para demostrar qué es la lucha libre”.

Fénix se medirá ante el elemento mexicano mejor rankeado en la lista de los 500 mejores luchadores del planeta de Pro Wrestling Insider (PWI) en su edición 2022. El integrante de los Lucha Brothers no cae en una Triplemanía realizada en la Arena Ciudad de México desde que Daga lo eliminó en la lucha de unificación del Campeonato Mundial Peso Crucero AAA en la edición 22 del evento el 17 de agosto del 2014. El técnico aprovechó para reconocer el trabajo hecho por el actual monarca de AAA.

“Estoy de acuerdo con que Hijo del Vikingo es El niño de oro y que lo hayan posicionado como el número ocho (de todo el mundo), estoy de acuerdo con todo eso, pero el mejor (luchador del mundo) no se define por número o posición; el mejor se define todos los días. Él puede estar en el número ocho, pero en Triplemanía XXX va a caer a los pies. No soy un escalón, pero sí me permito ser esa puerta y esa ventana para las nuevas generaciones”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMLL: FALLECIÓ EL LUCHADOR STARMAN A LOS 48 AÑOS DE EDAD