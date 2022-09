Máscara Año 2000: ‘La lucha libre me ha dado todo y su Día Nacional me llena de felicidad’

A lo largo de su carrera profesional, Máscara Año 2000 ha conocido de pies a cabeza el mundo de la lucha libre mexicana con sus riesgos, sacrificios y gratitudes. Para el ‘Macho de Lagos de Moreno’ esta disciplina es su vida y no tiene más que agradecerle, pese al precio que ha pagado por dedicarse a esta práctica.

En el marco del Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador, el veterano gladiador platicó con RÉCORD de los altibajos que ha vivido a lo largo de su carrera, en donde destaca la pérdida de su hermano Universo 2000 (Andrés Reyes) en 2018, así como las oportunidades que el deporte de las llaves y contrallaves le ha dado a su vida.

“En la lucha libre todo es positivo”, mencionó el luchador mientras recordaba las múltiples lesiones que ha sufrido arriba del ring. “El hecho de que tenga lesiones y un tendón roto, son problemas de la lucha libre y no lo veo tan negativo; hasta eso lo veo positivo. La lucha libre la amo, me ha dado todo y el hecho de que haya un día del año dedicado a los luchadores me llena de felicidad”.

Ser una estrella de renombre arriba de los cuadriláteros ha solventado los gastos y el estilo de vida de Jesús Reyes González, quien da vida a Máscara Año 2000. “Yo sigo viviendo de la lucha libre y me ha dado de comer desde que tengo 19 años. Habrá gente que no y eso no lo puedo yo juzgar”, dijo el oriundo de Lagos de Moreno, Jalisco.

A pesar de la fama y el éxito que ha acumulado en casi 45 años de carrera profesional, las derrotas abajo del ring son las que más han pesado en su vida. La pérdida de su hermano menor a consecuencia de las lesiones que sufrió en este deporte, es una de ellas. Sin embargo, el luchador reconoce que no culpa a la lucha libre de la partida de su hermano.

“Todos estamos expuestos y hay varios que se han ido después de una lucha por el esfuerzo que lleva este deporte”, mencionó Máscara Año 2000. “Mi hermano después de una lucha le dio un infarto, se levantó de esa situación pero después se fue de este planeta. Yo creo que todos nos vamos a ir de una manera u otra, es por eso que no voy a culpar a la lucha libre (del fallecimiento de su hermano). Todos tenemos destino, es tan sencilla la vida y la muerte”.

Reyes fue galardonado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) con motivo del Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador. En la ceremonia realizada en la Casa de Cultura Postal también fueron homenajeadas figuras como Super Ratón, Kommander, Argenis, Dr. Karonte Jr, entre otros elementos que forman parte de la brigada ‘Dos de Tres Caídas”.

