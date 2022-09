La letal Atlántida volvió a hacer vibrar a toda la Arena México luego de que el continuador del legado de Atlantis colocara la llave sobre la humanidad de Stuka Jr, quien perdió la máscara en la función del 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Atlantis Jr se impuso como el gran vencedor de la noche luego de dar a conocer el rostro de Omar Alvarado, quien durante los últimos 30 años dio vida a Stuka Jr. Ambos gladiadores se ganaron el derecho de estelarizar la fiesta más grande de la lucha libre mexicana tras salir vencedores en el cuadrangular de parejas increíbles en donde también participaron Atlantis, Averno, Dragón Rojo Jr, Fuerza Guerrera, Soberano Jr y Último Guerrero.

Luego del desgaste realizado en la primera ronda, los dos luchadores se batieron en un intenso combate que rebasó apenas los 15 minutos de acción. Stuka Jr tenía el apoyo total del público de la Arena México, quienes se entregaron totalmente al lagunero y, sorpresivamente, le dio la espalda al ‘Heredero de la Atlántida’. Fue precisamente la llave de las grandes glorias de su padre, la que le dio su primera victoria en luchas de apuesta de su joven carrera.

Atlantis Jr. es el gran triunfador de la noche! Stuka Jr. es despojado de su incógnita y revela su nombre real: Omar Alvarado. El #89AniversarioCMLL ha sido un éxito! Gracias a la mejor afición que lo hizo posible! #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/y1uVLAg0KU — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 17, 2022

“Esta mascara no es solo mía, es de toda esa gente que me sigue motivando y diciendo que le eche ganas a la lucha libre”, dijo Atlantis Jr tras la victoria y ya con la tapa de su rival en sus manos. “Sé perfectamente que no tengo un camino fácil, al contrario, tengo que llenarle el ojo a la afición y es complicado. La gente respondió bien con la venta de boletos y nos tocó dar una gran lucha”.

El técnico se unió a una prestigiosa lista de elementos que han ganado una máscara en un aniversario del CMLL antes de cumplir 25 años de edad como lo hicieron en su momento Místico, La Sombra y Dragon Lee. “Te llevas una máscara de 30 años de carrera luchística. No fue fácil para mí, pero le voy a echar todas las ganas del mundo para sobresalir en este trabajo”, fue el mensaje que le envió el ‘Misil Lagunero’ tras su derrota.

