Atlantis Jr sobre el duelo donde expondrá su máscara: ‘Voy a morir en la raya’

Atlantis Jr está ante la oportunidad de su vida esta noche en la fiesta del 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en donde expondrá su máscara en un cuadrangular de parejas increíbles, la mancuerna ganadora chocará en un mano a mano de apuesta y es ahí en donde el ‘Heredero de la Atlántida’ quiere imponer sus condiciones como el elemento más joven del combate.

“Quiero que la gente se dé cuenta que me voy a morir en la raya porque quiero tener ese duelo de máscara contra máscara”, dijo el técnico previo a la función del viernes por la noche en la Arena México, en donde hará dupla con Stuka Jr. “Voy a enfocarme en mí, voy a llegar concentrado porque sé que tengo las bases luchísticas y las aptitudes correctas. No voy a darle la mano, ni celebrar nada con él, simplemente voy a subir al ring a hacer lo mío. En mi mente está en llegar a la final y enfrentarme a Stuka Jr”.

El joven de 24 años tendrá que lidiar con la presión de tener a una leyenda como lo es su padre arriba del ring como oponente en la dinámica que presentó el CMLL para esta función. Atlantis hará mancuerna con Fuerza Guerrera, Averno hará lo propio con Último Guerrero y Soberano Jr se presentará a lado de Dragón Rojo Jr (en sustitución de Templario). La pareja ganadora tendrá una lucha de apuesta esta misma noche en la Arena México.

Sobre tener en el mismo cuadrilátero a Atlantis, su hijo confía en que su proceso dejará sorprendido al ‘Ídolo de los Niños’. “Mi padre está contento, sabe que estoy creciendo como luchador profesional. Se me están dando las oportunidades y no creo que haya nerviosismo (por parte de Atlantis), es emoción de ver cómo su hijo está creciendo en la lucha libre. Ver a mi papá feliz es mi motor para salir adelante”, dijo el técnico.

Aunque parte como el elemento más novato de la contienda, Atlantis Jr confía en que su juventud será clave para protagonizar una gran noche en la México Catedral. “Soy joven, tengo ganas, fuerza y me quiero comer al mundo entero. Vengo por todo y no porque tengan años en la lucha libre me voy a achicar, si tengo que pasar por encima de ellos, lo voy a hacer”, concluyó.

