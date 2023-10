Monster Clown en su regreso a la AAA: "Estoy trabajando y estoy vigente"

El primero de diciembre de 2019 fue un día triste para Monster Clown, pues en Triplemanía Regia perdió su tapa en manos de Aerostar, con la cual dio fin a una rivalidad que venía de años atrás y se convirtió en el primer integrante de los Psycho Circus en dar a conocer su rostro.

Desde aquella ocasión, la carrera de Rafael Ramírez Solorza dio un giro de 180º grados, disminuyendo sus apariciones en funciones grabadas para televisión, anudado a esto, el luchador fue contagiado de Covid-19 y sufrió una lesión en lumbares que lo alejaron de los encordados y tuvo que pagar su tratamiento médico con funciones que hizo el gremio luchistico para recaudar fondos. Hoy por hoy, el gladiador está de vuelta.

“Gracias a Dios estoy bien, me estoy levantando de una caída que sufrí hace tres años, pero viene algo bueno, este año voy a cerrar bien y el que viene lo voy a tener más cargado de trabajo. Me estoy preparando para que cuando la gente me vea, esté en buen nivel”, dijo el luchador a RÉCORD.

“Estoy trabajando, estoy vigente. Al no estar en televisión como todo mundo me quiere ver, no quiere decir que estoy olvidado por la afición, aún estoy en el gusto del público y me estoy preparando para cuando regrese a la televisión”, añadió el payaso.

Tras su ausencia, Dave the Clown y Panic Clown llegaron a apoyar a Murder Clown, quien se quedó sin aliados. Ahora con el regreso de Monster, los Psycho Circus están más fuertes que nunca.

“Los Psycho Circus es una facción que no pasa de moda; Psycho, Murder y Monster Clown es una facción que nunca pasará de moda, ahora estamos reforzados con Panic Clown y Dave the Clown, dos elementos que dieron la talla para pertenecer a los Psycho Circus”, concluyó Monster.

Los Psycho Circus no solo están dando grandes batallas en AAA, pues en el sector independiente han brindado grandes batallas con la Puerquiza Extrema, además, ya hay nuevas facciones de fantasía que buscan una oportunidad como los Puercos del Mal, la Estampida Regia y el Sindicato de Terror.

